Catalá cree que "poco más se puede pedir a Mazón" y que hay que exigir responsabilidades al Gobierno

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València y líder del PP en la ciudad, Mª José Catalá, ha afirmado que al 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, "ya poco más se le puede pedir porque ha dimitido de su cargo, ha asumido responsabilidades y ha dado la cara" por la gestión de la dana, mientras ha exigido explicaciones de representantes del Gobierno como el presidente, Pedro Sánchez, o la delegada en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Así lo ha trasladado a los periodistas en la plaza del Ayuntamiento, tras presidir la entrega de despachos de nuevos agentes de Policía Local, mientras Mazón comparece en el Congreso en la comisión de investigación sobre la dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó gran parte de la provincia y provocó 229 fallecidos.

Preguntada por si ve suficientes las explicaciones que ha dado Mazón hasta ahora, Catalá ha dicho que le "extraña que solo estemos pidiendo explicaciones a él" cuando, según ha defendido, "deberíamos estar pidiéndolas a los que no han querido venir a comparecer a las Cortes (Valencianas), como el presidente o la delegada del Gobierno, los que no han pedido perdón por sus errores".

"Yo creo que al señor Mazón ya poco más se le puede pedir porque ha dimitido de su cargo, ha asumido responsabilidades y ha dado la cara. Hay quien no da la cara, no asume responsabilidades y, por supuesto, no dimite de su cargo", ha aseverado.

Por eso ha instado a que "todos empecemos a virar hacia los que no dan la cara y no han asumido ni una sola responsabilidad". Entre ellos ha destacado que "el presidente del Gobierno, en una situación dramáticamente histórica en esta tierra, nos dijo si quieren ayuda que la pidan, esa misma noche estaba de cena en la India con su mujer y al día siguiente tuvo el rostro de convocar el pleno del Congreso de los Diputados para tomar el poder de Televisión Española".

También ha exigido que asuman su responsabilidad "las dos agencias estatales no dieron los avisos correspondientes, la Confederación Hidrográfica del Júcar y Aemet" y "los que no han asumido ni una sola responsabilidad porque estaban de viaje y, cuando llegaron, nos dijeron a los valencianos si quieren ayuda que la pidan".

Cuestionada por si Mazón también debería dejar el cargo de presidente del PPCV, Catalá ha vuelto a defender que el 'president' dimitido ya "ha asumido responsabilidades", al tiempo que ha señalado que lo que pase en el partido es "un proceso orgánico que no tiene incidencia en este momento sobre la Generalitat y que se dará a su debido tiempo".