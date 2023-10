Catalá critica la falta de coordinación del Gobierno para la llegada de migrantes: "Nadie me informa de forma previa"

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reprochado que "nadie" le informa "de forma previa" sobre la llegada de personas migrantes a la ciudad, al tiempo que ha defendido que la situación requiere "una buena coordinación y organización entre administraciones que, sin duda, el gobierno de España no está llevando a cabo".

"Yo me entero de cuando ha llegado un grupo de inmigrantes prácticamente después de que hayan llegado, nadie me informa de forma previa, nadie me pregunta cómo tenemos los recursos municipales o autonómicos para poder atender oportunamente a estas personas, nadie me dice cuál es la frecuencia, es decir, si es una cuestión puntual, si cada X días va a haber más llegadas", ha criticado la alcaldesa, en declaraciones a los medios en Madrid, donde ha asistido al acto conmemorativo del centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla.

Catalá ha afirmado que "solo he tenido una conversación" con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y "ha sido a posteriori".

En ese sentido, ha subrayado que los ayuntamientos y las comunidades autónomas deberían coordinarse porque "hay recursos disponibles" y "se pueden organizar bien", ya que "estas personas merecen toda la dignidad y el buen trato del mundo".

A preguntas de los medios, Catalá ha señalado que coincide con la afirmación del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijoo, de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha pasado de "abrazar a inmigrantes" que llegaron en el buque Aquarius al puerto de València a dejarlos en "paradas de autobús".