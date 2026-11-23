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VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado este lunes la "grandeza" de la exalcaldesa de la capital valenciana Rita Barberá el día en que se cumple el 10º aniversario de su muerte y ha resaltado que hizo de la ciudad "la razón de su vida".

En un mensaje publicado a primera hora en sus redes sociales, la primera edil ha señalado que Barberá "decía que su despacho era toda València". "Y así vivió: en cada barrio, en cada calle, con una pasión que no cabía entre cuatro paredes", ha indicado.

Por ello, "diez años después" de su fallecimiento, "comprendemos aún más la grandeza de quien hizo de València la razón de su vida". "Porque hay personas que pasan por la historia de una ciudad y otras que se quedan para siempre en ella. Gracias por tanto", ha añadido.

Catalá también hizo alusión a Barberá ante las 12.000 personas que llenaron la Plaza de Toros de València en el mitin que el PP celebró este pasado sábado, que clausuró el líder nacional de la formación y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.

Allí, la alcaldesa y cabeza de lista al Congreso por Valencia recordó que este lunes se cumplen 10 años del fallecimiento de Rita Barberá y avisó: "Estos días vais a volver a oír hablar mucho de ella otra vez, y la izquierda volverá a cargar".

Por ello, pidió "que su partido", el PP, emita "una respuesta sin palabras y contundente": "Pido que le deis un fuerte abrazo, un aplauso que llegue al cielo para Rita Barberá. Y esa es nuestra respuesta. A todo lo que dirán estos días, esta es la respuesta". Seguidamente, las 12.000 personas que se congregaron en la Plaza de Toros dirigieron un sonoro aplauso dirigido hacia la exalcaldesa.