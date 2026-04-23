Catalá dice que la apertura de l'Umbracle debe darse "en las mejores condiciones" y que Licencias trabaja en ello

Archivo - Imagen de archivo de l'Umbracle de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este jueves que la reapertura de la terraza de l'Umbracle, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), debe darse "en las mejores condiciones". Asimismo, el departamento de Licencias del Ayuntamiento está "trabajando en este tema", ha dicho Catalá, quien cree que para este verano "deberíamos minimizar bastante" la presencia de eventos musicales "de alta contaminación" --acústica-- en CACSA.

La primera edil se ha pronunciado así tras visitar el Mercado Central e informar de las actuaciones de limpieza de fachadas que se van a realizar en este recinto, preguntada por la reapertura de l'Umbracle este viernes tras la reciente sentencia que ordena al consistorio a adoptar medidas para evitar que el ruido de discotecas o los conciertos que se celebran en CACSA vulneren el derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral de los vecinos.

"Tengo al departamento de Licencias trabajando en este tema", ha respondido la responsable municipal respecto a la reapertura de l'Umbracle y, repreguntada por este tema ha dicho: "Esto es lo que puedo decirles".

Asimismo, ha manifestado que desde el Ayuntamiento se ha remitido a CACSA todo lo se tenía que remitir y que también se va a solicitar "una documentación sobre la situación actual de L'Umbracle". Catalá ha reiterado que el departamento municipal de Licencias está "trabajando de cara a esa apertura" y ha precisado que esta "tiene que hacerse en las mejores condiciones".

Preguntada por si la Policía Local y la Concejalía de Contaminación Acústica tienen alguna medición de ruido de l'Umbracle superior a la que marca el citado fallo judicial, la alcaldesa ha señalado que en este momento desconocer ese extremo y ha recalcado que la sentencia "se remonta a una denuncia del año 2018", antes de su llegada a la Alcaldía.

La primera edil ha manifestado que desde entonces "han pasado muchas cosas" y que a ella y a su equipo, "como suele pasar en muchas ocasiones", les ha tocado "lidiar con una circunstancia" de una etapa "anterior" a la suya al frente del ejecutivo de la ciudad de València.

Catalá ha agregado que el Ayuntamiento y la Policía Autonómica, dependiente de la Generalitat, están "totalmente alineados" y ha afirmado que van a colaborar "también en el tema de las mediciones". "O sea, que esto está totalmente hablado con la Generalitat", administración de la que depende CACSA.

"TIENE QUE HABILITAR EL JUEZ"

Por otro lado, preguntada por los festivales de música previstos en este recinto y por la solicitud que la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha hecho al juzgado para que se pronuncie sobre la posibilidad de que puedan mantenerse aquí aquellas actividades musicales en las que se adopten --por parte de los promotores y la dirección de la Terraza Umbracle--, "las medidas adicionales necesarias" que permitan controlar y garantizar que no se vulnera la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica, la alcaldesa ha indicado que no se tiene "respuesta todavía del juez".

Respecto a si el consistorio considera que con unas medidas adicionales y reduciendo el sonido se podrían mantener esos festivales en este espacio, María José Catalá ha manifestado que esa es una cuestión que "no tiene que considerar el Ayuntamiento" porque es un asunto que "tiene que habilitar el juez".

La responsable municipal ha añadido que tras eso, los ingenieros municipales supervisarán "qué proyecto van a presentar los promotores de mejoras acústicas". "Por tanto, cuando nos presenten el proyecto, si es que el juez habilita y abre esa puerta, nosotros analizaremos ese proyecto de mejora acústica".