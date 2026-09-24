Catalá plantea que el Ayuntamiento entre en la propiedad del Teatro Principal de València: "Prefiero mojarme"

Carteles en la taquilla del Teatro Principal de València indicando su cierre. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha planteado, ante el cierre "por seguridad" del Teatro Principal de esta ciudad, que el Ayuntamiento entre en la propiedad de este espacio cultural para colaborar en su rehabilitación y lograr que pueda reabrir "lo antes posible".

Catalá ha defendido buscar y poner en marcha una fórmula que permita que "las administraciones local y autonómica puedan implicarse y colaborar también en la programación" de este espacio dependiente de la Diputació de València e "intentar que cuando reabra lo haga con muchísima fuerza".

La primera edil, que ha aludido así al "modelo" aplicado en el Teatro Principal de Alicante, ha explicado que el planteamiento que realiza responde al llamamiento que el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, realizó el pasado martes al anunciar el cierre de este recinto para que "todos colaboráramos" en su adecuación. "Un llamamiento para que todas las administraciones nos impliquemos en un proceso de recuperación que puede ser lento y muy costoso económicamente", ha concretado.

La responsable municipal se ha pronunciado de este modo tras la visita que ha realizado al inicio de las obras de la primera fase de la reurbanización de San Agustín, Avenida del Oeste y San Vicente, preguntada por la propuesta para que el consistorio forme parte de la propiedad del Principal.

María José Catalá ha expuesto que ante el cierre anunciado para este teatro, el Ayuntamiento de València "tenía dos opciones". Así, ha detallado que la primera era "mostrarse indolente" frente al "problema", dado que el consistorio no tiene "ninguna competencia" en este centro cultural que "es propiedad de la Diputació" y para el que "programa la Generalitat".

Y también, ha dicho, dedicarse a "ser una alcaldesa que exigiera a las administraciones celeridad para un proyecto de futuro", para que este "se haga pronto", se "ejecute con mucha rapidez" y este teatro "vuelva a recobrar el valor cultural que tiene" para el centro de València.

No obstante, la alcaldesa ha destacado que "frente a esa posible posición", ella ha preferido mojarse e implicarse y ponerse "a trabajar de forma conjunta con todas las administraciones". "Yo soy de las que se mojan" y "creo que nosotros podemos participar", ha subrayado.

Catalá ha comentado que tiene "pendiente una conversación" este martes con Mompó, con quien habla "muchas veces a la semana por muchos temas". "Colaboramos, participamos en muchos proyectos en común", ha señalado, además de explicar que el lunes por la noche mantuvo una conversación con el presidente de la Diputació en la que este le trasladó la situación.

Respecto al modelo aplicado en el Teatro Principal de Alicante ha recordado su etapa como consellera Cultura y ha asegurado que lo "conocía perfectamente". "Entró la Generalitat, adquirió una tercera parte de la propiedad, y entró en el Consejo de Administración, en lo que es la gestión del proyecto", ha detallado, tras lo que ha apuntado que atendiendo a esa idea lanzó la propuesta para el Principal de València.

"Creo que esta es una fórmula en la que las administraciones local y autonómica pueden implicarse y colaborar también en la programación del espacio" e "intentar que cuando reabra lo haga con muchísima fuerza", ha insistido. En esta línea, ha remarcado que el consistorio podría "entrar en la propiedad del edificio" y ha comentado que la aportación municipal se podría "dedicar en parte a esa rehabilitación tan costosa" que se ha programado para el Teatro Principal "para intentar acelerarla y que se abra lo antes posible".

Preguntada por los números, por si ha hecho ya una estimación para determinar la aportación municipal, María José Catalá ha respondido que no ha visto por el momento "el proyecto de la Diputació". "Todavía no nos han trasladado el proyecto que tienen. Hemos escuchado cifras, 40 o 50 millones, pero necesitamos ver el proyecto", ha añadido.

La alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento lleva a cabo "intervenciones muy ambiciosas", pero cifradas en menos cantidad y ha citado como ejemplo la rehabilitación y adecuación como segunda sede del Museo de la Ciudad del Palacio de Montortal, en la que se podría "estar hablando de 6 millones de euros".

"Por lo tanto, queremos ver hasta qué punto los 50 millones. No parece una cifra muy alta, queremos ver el proyecto y analizarlo porque no lo hemos visto", ha continuado.

"LA VOZ DE ALARMA"

"Hemos trasladado el ánimo y la voluntad de mojarnos y no plantear que esto es un problema de otros y que lo resuelvan rápido y se acabó, sino mojarnos en la solución" e "implicarnos al máximo con la recuperación del Teatro Principal y de alguna manera formar parte de ese proyecto como un proyecto público de teatro referencia en el centro de la ciudad de València", ha resumido la primera edil.

Catalá ha reiterado que "hasta el lunes por la noche" no fue "consciente" de la situación de este centro cultural y ha asegurado que si hubiese conocido antes que "había un peligro de cierre tan inminente, hubiera levantado la voz de alarma de forma prematura". "Pero nunca fui consciente", ha reiterado.

Asimismo, ha comentado que a la edil de su gobierno Rocío Gil, diputada provincial de Teatros que "el 15 de septiembre" presentó la programación de este departamento, "nadie le alertó de un posible informe que comportara un cierre inmediato".

"Por tanto, la información de la que yo disponía nunca alcanzó el nivel de preocupación que ha resultado del informe que se me trasladó el lunes por la tarde. Si yo soy consciente de que hay una posibilidad de cierre de un día para otro, obviamente, me hubiera puesto a trabajar desde hace bastante tiempo", ha añadido.

"ECHAR LA CULPA A NADIE"

La alcaldesa ha descartado "echar la culpa a nadie" y ha remarcado que lo que dice es que "nunca" pensó que se fuera a "cerrar de un día para otro". "Es lo que me sorprendió, lo que le trasladé al presidente de la Diputació, me parecía muy preocupante, ha señalado.

Asimismo, ha repetido que no tiene aún el proyecto y que desconoce "qué implica" la "rehabilitación del Teatro Principal". "Nunca he manejado un proyecto sobre el Principal y, por tanto, tampoco he sido conocedora del alcance de la intervención", ha apostillado en referencia a este edificio que no depende del Ayuntamiento. "No tenemos informes de edificios que no son nuestros. Nosotros no tenemos informes de edificios de manera rutinaria", ha agregado, además de indicar que se confía "plenamente en los gestores y propietario y más si son administraciones públicas".