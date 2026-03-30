Catalá tras postularse Oltra a la Alcaldía de València: "Voy a seguir presentando un modelo de gobierno sensato, seguro"

La alcaldesa de València, María José Catalá (c), durante la presentación de los tres nuevos cañones del sistema Sideinfo en la Devesa de El Saler y el dispositivo antiincendios para Semana Santa y Pascua. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), ha asegurado este lunes, tras conocerse la intención de la exvicepresidenta de la Generalitat y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, de regresar a la primera línea política y convertirse en candidata de esta coalición a la Alcaldía de la capital valenciana, que ella seguirá "presentando un modelo ilusionante para la ciudad de gobierno sensato, sin extremismos, seguro, gobernabilidad y de certezas".

Catalá ha indicado que eso es en lo que ella está, como primera edil y también candidata del PP a la reelección como máxima responsable municipal. Asimismo, ha señalado que le preocupa lo que haga su partido y lo que haga ella misma y ha insistido en su idea de trabajar por "gobiernos que generen confianza" y "estabilidad".

Catalá se ha pronunciado de este modo tras presentar los tres nuevos cañones del sistema Sideinfo en la Devesa de El Saler y el dispositivo antiincendios para Semana Santa y Pascua, preguntada por el anuncio hecho por Oltra.

"Creo que lo más importante para los ciudadanos son gobiernos que generen confianza, estabilidad y una gobernabilidad tranquila", ha asegurado la alcaldesa.

"Por tanto, a mí me preocupa lo que haga mi partido y lo que haga yo", ha apuntado Catalá a continuación. A su vez, ha subrayado que ella va a "continuar presentando un modelo ilusionante para la ciudad de gobierno sensato, de gobierno sin extremismos, de gobierno seguro y de gobierno de gobernabilidad y de certezas".

"En eso estoy yo", ha insistido, para aseverar que "cada uno tiene que estar en lo que tiene que estar". "Yo estoy en esto y, la verdad, muy ilusionada de poder enfocar una segunda legislatura con proyectos que estamos ya trabajando y que son muy interesantes para la ciudad de València", ha apostillado la primera edil.

Preguntada por si le ha sorprendido la decisión de Mónica Oltra de volver a la primera línea política y de aspirar a la Alcaldía de València como cabeza de lista de Compromís, la responsable municipal ha respondido que no. "La verdad, no", ha respondido.

Asimismo, preguntada por si se descarta totalmente su candidatura, como representante del PP, para la Presidencia de la Generalitat, María José Catalá ha indicado que "eso se descartó hace mucho tiempo".

"MI DESTINO ES LA ALCALDÍA DE VALÈNCIA"

No obstante, la alcaldesa ha añadido que cada vez que ella se ha pronunciado sobre este tema lo ha hecho "en la misma dirección" y ha resaltado: "No me pienso mover ni un milímetro".

"Mi destino es la Alcaldía de València. No hay posibilidad de que concurra a las elecciones a otras instituciones. Mi sueño y mi mayor honor es ser alcaldesa de València y quiero seguir siéndolo", ha asegurado.