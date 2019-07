Catalá presenta una propuesta de comisiones "a falta de acuerdo de Ribó y Gómez": seis informativas y dos especiales

Publicado 07/07/2019 12:47:58 CET

La portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha formulado su propia propuesta para la organización del Ayuntamiento de València, "ante la falta de acuerdo de Ribó y Gómez". Plantea seis comisiones informativas y dos especiales y pide el apoyo del resto de formaciones.

Català ha subrayado que el Ayuntamiento de València "no puede esperar más" y que la "ciudad no puede estar paralizada", por lo que el PP "no se va a quedar de brazos cruzados". "Por eso, presentamos una propuesta ante la desidia de Compromís y PSPV, que solo están preocupados por los sillones y no por los asuntos que preocupan a los vecinos de Valencia", ha señalado Catalá en un comunicado.

La portavoz apuesta por una estructura "sencilla" con seis comisiones informativas y dos comisiones especiales --estas últimas obligatorias por ley-- donde la composición y la presidencia y vicepresidencia de las mismas "responda únicamente a criterios proporcionales a la representatividad de los grupos municipales, como debería ocurrir también con las dedicaciones de los concejales y personal eventual", ha remarcado.

Esta propuesta, ha explicado, se basa en el artículo 123 de la Ley 7/1985 del 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local que señala que corresponde al Pleno, entre otras atribuciones, "la regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de participación ciudadana".

Con la propuesta de Català, una de las comisiones informativas uniría Seguridad Ciudadana y Movilidad para "evitar las disfunciones que se han vivido en la última legislatura".

"Tras la Junta de Portavoces del viernes, nos quedamos muy descontentos tras la falta de propuesta por parte del alcalde de las comisiones y las áreas en las que va a trabajar el ayuntamiento y, por eso, presentamos una propuesta alternativa ante la falta acuerdo de la izquierda", ha señalado.

Además, propone acordar entre los grupos de oposición la presidencia de AUMSA o de la EMT o el nombramiento de representantes municipales en distintos organismos.

"El PP no va a darle un cheque en blanco a Ribó, sí que intuimos que hay un pacto oculto entre Compromís y el PSPV sobre salarios y dedicaciones ya que la señora Gómez ha permanecido en silencio pero lo que más nos preocupa es que alguien tiene que ponerse al frente de esa organización municipal y nosotros tenemos capacidad para hacer una propuesta y solicitar al resto de grupos que la apoyen porque lo contrario es someterse a los designios del señor Ribó", ha finalizado Catalá.