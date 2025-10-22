Catarroja homenajea la solidaridad de la dana con un mural a gran escala del colectivo Unlogic y artistas locales

La obra 'Orgull de poble', ubicada en el polideportivo, se presentará oficialmente en un acto inaugural el 8 de noviembre

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Catarroja estrena un nuevo símbolo de "unión y resiliencia" en la entrada del municipio: 'Orgull de Poble', un mural a gran escala visible desde la CV-400, que homenajea a vecinos, voluntarios y asociaciones que se volcaron en ayudar tras la dana del 29 de octubre.

Impulsada por el Ayuntamiento con motivo del aniversario de las inundaciones, la obra combina "arte y compromiso social para celebrar la fuerza de la comunidad", según ha informado el consistorio en un comunicado. El mural, realizado por el colectivo Unlogic en colaboración con los artistas locales Luisa Penella y Víctor Puchalsky, nació cuando el equipo Unlogic se desplazó a Catarroja como voluntario para colaborar con Greenpeace en las tareas de rehabilitación del CEIP Paluzié tras la dana.

En este centro fue donde realizaron su primera obra para el municipio, un mural colorido en el hall del colegio basado en los diseños de Cristina Muñoz, ilustradora de la comarca y afectada por las inundaciones, como reconocimiento a los artistas damnificados de l'Horta Sud.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, propuso trasladar la idea a un espacio público más amplio y consolidar el proyecto en el polideportivo. "Con esta iniciativa, Catarroja no solo recuerda la fuerza de su comunidad frente a la adversidad, sino que reafirma su compromiso con el arte como herramienta de memoria colectiva y transformación social", ha afirmado la primera edil.

Los artistas empezaron el 12 de septiembre a trabajar en la pieza de más de 70 colores que representa a una mujer barriendo el lodo en la calle y que se inaugurará el 8 de noviembre. El diseño de la composición y el lema del mural fueron pensados conjuntamente con el Ayuntamiento de Catarroja. "Queríamos que la imagen fuera neutra y conectara con todo el mundo. La mujer que limpia el barro representa la solidaridad de todos los voluntarios y la fuerza de un pueblo", explican desde Unlogic.

Tanto Luisa como Víctor han tenido un "papel fundamental" en el desarrollo del proyecto, al participar en el diseño, los bocetos, la gestión de materiales y la producción artística, con jornadas de hasta 14 horas. "Su implicación ha sido impresionante y sin ellos este mural no habría sido posible", destacan los miembros de Unlogic. Además, también han querido destacar la "gestión eficaz" y las "facilidades" ofrecidas por parte del Ayuntamiento para llevar a cabo el proyecto.

"EMOCIÓN"

Durante la realización de la pieza en el polideportivo, numerosos vecinos se acercaron a mostrar su "gratitud y emoción". "Cada pocos minutos alguien nos paraba para darnos las gracias o contarnos su historia. Algunos incluso se emocionaron", comentan los artistas.

El colectivo, que se originó en Madrid en el año 2000 y está formado por profesionales de distintas disciplinas --un diseñador industrial, un abogado, un diseñador gráfico, dos profesores de pintura y una periodista--, se caracteriza por defender un arte "con valores sociales y su fuerte compromiso social".

Entre las obras más destacadas de Unlogic se encuentra el mural del Hospital La Fe de Valencia que realizaron en 2018, en el que se representó a un niño superhéroe sin pelo y con un gotero frente al área de oncología infantil, donde antes se encontraba el cartel publicitario de una funeraria.

ACTOS CONMEMORATIVOS POR EL 29O

El mural es una de las iniciativas que el Ayuntamiento está impulsando con motivo del aniversario de la dana, junto a otros eventos como los que se vivirán en el municipio las próximas semanas bajo el lema de 'Catarroja Recorda'. Para el 29 de octubre habrá tres días de luto oficial y bajada de banderas y a las 12.00 se celebrará un minuto de silencio frente al Ayuntamiento, abierto a toda la ciudadanía.