Catarroja licita la reposición del arbolado viario para seguir recuperando infraestructura verde tras la dana

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) ha iniciado el proceso de licitación del contrato para el suministro y plantación de arbolado en la vía pública con el objetivo de continuar recuperando la infraestructura verde del municipio tras los graves daños ocasionados por la riada del 29 de octubre de 2024.

La actuación contempla la reposición de arbolado en diferentes zonas del término municipal que lo perdieron. El contrato, con un presupuesto base de licitación de 201.219,26 euros (IVA incluido), permitirá plantar 540 nuevos árboles en calles y espacios públicos de Catarroja, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La actuación incluye tanto el suministro del material vegetal como la plantación, la instalación de tutores, la preparación del terreno y las labores iniciales de mantenimiento para garantizar la correcta supervivencia de los ejemplares.

Las especies previstas en el pliego técnico incluyen variedades adaptadas al entorno urbano como el peral ornamental, el fresno, el naranjo amargo, el granado, la adelfa o el hibisco arbóreo, seleccionadas por su adecuación a las calles y espacios públicos del municipio.

Los trabajos también contemplan la extracción de tocones y restos de árboles afectados, la preparación de los alcorques, la aportación de tierra vegetal y los primeros riegos de mantenimiento, así como un seguimiento posterior para asegurar el correcto desarrollo de las nuevas plantaciones.

El concejal de Urbanismo, Movilidad y Parques y Jardines, Martí Raga, ha destacado que esta actuación forma parte de la estrategia municipal para "recuperar el patrimonio verde del municipio después de los daños causados por la barrancada".

"La riada provocó la pérdida de cerca de 700 árboles en nuestro municipio. Desde entonces estamos trabajando para recuperar progresivamente esta infraestructura verde, que es fundamental para la calidad de vida y para hacer de Catarroja un pueblo más saludable y sostenible", ha señalado.

La contratación está financiada al 100% con dos subvenciones de la Diputación de Valencia, a través de las ayudas extraordinarias para la prevención de catástrofes naturales y las destinadas a la recuperación de equipamientos urbanos afectados por la dana.

El plazo de ejecución previsto para las plantaciones será de tres meses desde la adjudicación del contrato, con un período de garantía de dos años para asegurar el correcto arraigo y desarrollo de las nuevas especies.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Catarroja ha subrayado que "siguen avanzando en la recuperación de los espacios verdes y del paisaje urbano del municipio, uno de los objetivos prioritarios en el proceso de reconstrucción después de la dana".