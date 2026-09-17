Catarroja recuerda que vivió las lluvias torrenciales todavía con el "duelo y la recuperación emocional" de la dana

Catarroja (Valencia) recuerda que vivió las lluvias todavía con el "duelo y la recuperación emocional" de la dana - AYUNTAMIENTO DE CATARROJA

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Catarroja (Valencia), Lorena Silvent, ha asegurado que la localidad vivió las lluvias torrenciales de este miércoles todavía con el "duelo y la recuperación emocional" de la dana del 29 de octubre de 2024, con el envío del mensaje ES-Alert que volvió a hacer sonar los teléfonos móviles de los vecinos de la localidad.

En declaraciones este jueves a Europa Press Televisión, ha resaltado que anoche en la población estaban "preparados", con "todos los servicios de guardia" y con "una coordinación que ha existido previa, que es muy importante para que la población tenga la información y sepa también cómo actuar".

La responsable municipal ha precisado que en Catarroja las precipitaciones se localizaron en una hora, en las que se acumularon más de 40 litros por metro cuadrado (l/m2). "Al recibir una cantidad de agua torrencial, eso hizo que en los puntos más sensibles hubiese agua en superficie durante media hora o 40 minutos, hasta que ya se recuperó la normalidad", ha resaltado.

A partir de ahí, ha indicado, comenzaron las tareas de inspección y supervisión para que este jueves se recuperara "la normalidad" con la recuperación de la actividad lectiva y el acceso a los centros educativos "con seguridad" y se acometiera la revisión de todos los puntos de la vía pública y los parques.

Mientras, Silvent ha mencionado que el envío del ES-Alert les hizo recordar "una circunstancia tan dura como la que hemos vivido", la dana del 29 de octubre de 2024. "Al final hace que recuerdes y todavía estamos con esa parte de duelo y de recuperación emocional, pero lo importante aquí es ver que estamos trabajando, que estamos coordinados que los servicios públicos estaban de guardia y que todo esto hace que podamos ir recuperando poco a poco esa seguridad".

MEJORA DEL ALCANTARILLADO Y ZONAS "MÁS SENSIBLES"

En este sentido, ha hecho hincapié en que resulta "difícil hacer una inversión que no se ha hecho en 40 años de golpe", pero ha puesto en valor que, gracias al Gobierno de España, "vamos a poder mejorar el sistema de alcantarillado de nuestro municipio y poder adaptarlo a la cantidad de gente que vive en Catarroja".

Sobre la preocupación de los vecinos cada vez que llueve, la alcaldesa ha señalado los puntos "más sensibles" y las zonas bajas del municipio, como el barrio de Les Barraques, la calle Pelayo o la zona de Rambleta. "Ese agua en superficie provoca algunas filtraciones en garajes y también en viviendas que al final te recuerda a aquella noche", ha indicado, sobre aquel 29O de 2024.

En cualquier caso, Silvent ha defendido que por parte del consistorio se ha actuado con "mucha coordinación" con la Policía Local y se recomendó "que la gente mayor se suba al primer piso para que no haya que evacuar". De hecho, ha resaltado que durante este miércoles no se produjo ninguna evacuación.

"En media hora ese agua volvió al colector y teníamos todas las almenaras preparadas y todos los sistemas de regadíos abiertos para que ese agua evacuara. Y toda esta coordinación y este trabajo previo es el que hace que el episodio sea importante, pero que no tenga unas consecuencias para el día a día", ha enfatizado.