La Cátedra de Comunicación, salud mental y adicciones de la CEU UCH premia a profesionales por su actuación en la dana

Los Galardonados Con Los I Premios Padre Jofré A La Humanización De La Comunicación En Salud Mental, Hoy En El Acto De Presentación De La Nueva Cátedra En La CEU UCH. - CEU UCH

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Comunicación, Salud Mental y Adicciones de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) ha celebrado su acto de presentación, con la entrega de los I Premios Padre Jofré a la Humanización de la Comunicación en Salud Mental. Entre los galardones, se han entregado dos premios especiales a los colectivos profesionales de la comunicación y la salud mental por su actuación durante la dana en Valencia.

En representación de los profesionales de la información, ha recogido el premio el presidente de la FAPE, Miguel Ángel Noceda. El reconocimiento a los profesionales de la salud mental ha sido entregado a Eva Jordá Carreras, jefa de Psicología Clínica del Hospital General de Valencia, en representación de este colectivo profesional por su labor tras la barrancada.

Junto estos premios especiales, la Cátedra de la CEU UCH ha entregado ocho premios más en estos I Premios Padre Jofré, en cuatro categorías. La psiquiatra Marian Rojas y la psicóloga María Esclapez, han sido galardonadas por su trayectoria como divulgadoras de la salud mental en canales digitales. Y las periodistas Laura Hijón, del programa 'Hablamos de Salud Mental' de RNE, y Ana Alonso, de la agencia Europa Press en Valencia, han recibido el premio por su trayectoria periodística en salud mental.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) y la Federació Salut Mental de la Comunitat Valenciana han sido las entidades premiadas por sus campañas de comunicación en salud mental. En la categoría de proyectos audiovisuales para la comunicación de la salud mental, han recibido los premios el director de cine José Manuel Carrasco y el festival Miradesfest, promovido por Afem Torrent.

La Cátedra de Comunicación, Salud Mental y Adicciones de la CEU UCH, que cuenta con la colaboración de la Conselleria de Sanitat en sus actividades, se ha presentado hoy con este acto, presidido por el rector de la CEU UCH, Higinio Marín, y el director General de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez, quien ha destacado: "Es necesario que la salud mental esté más presente en la agenda mediática, porque los medios son fundamentales para que estos temas preocupen a la sociedad, se genere opinión y se trabaje en su prevención".

También ha expresado el apoyo de la Conselleria de Sanitat a la CEU UCH en la formación de profesionales de la comunicación para un comportamiento cada vez más ético y humano en el tratamiento informativo de estos temas.

En la jornada de presentación de la nueva Cátedra, que dirige la profesora de la CEU UCH Pilar Paricio Esteban, han intervenido el presidente de la Sociedad Española de Patología Dual, Carlos Roncero, y el co-director de la Cátedra, Francisco Bueno-Cañigral, que ha destacado la figura del Padre Jofré y su contribución a la humanización de la salud mental.

CONOCIMIENTO Y DEBATE

La Cátedra de Comunicación, Salud Mental y Adicciones de la CEU UCH y la Conselleria de Sanitat, integrada por 17 investigadores de diversas disciplinas, se orienta a la generación de conocimiento y debate sobre la comunicación ética como factor clave en la promoción y prevención de la salud mental y las adicciones, para luchar contra el estigma, los estereotipos y la desinformación.

Entre sus objetivos, la Cátedra se plantea servir de nexo entre los profesionales de la comunicación, de los medios y de la salud mental, analizar el tratamiento informativo en estos ámbitos y aportar conocimiento y sensibilización a las organizaciones que trabajan en la promoción de esta área de la salud, así como a los profesionales de los medios que informan sobre ella.