Caudete de las Fuentes acoge la exposición de L'ETNO sobre el valor de las campanas en la cultura valenciana

Exposición itinerante 'Tierra de Campanas' - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Caudete de las Fuentes (Valencia) acoge desde este miércoles 8 de julio y hasta el próximo 12 de septiembre la exposición itinerante 'Tierra de Campanas', una propuesta de L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació de València, que podrá visitarse en el Museo Etnológico del municipio, la antigua biblioteca.

La muestra, producida por el Museu de l'Horta Sud e itinerada por L'ETNO, está comisariada por Pau Sarrió, autor del estudio 'Les veus de l'Horta Sud', publicado por el Institut d'Estudis Comarcals (IDECO), y cuenta con el diseño de Eugenio Simó, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, considera "fundamental" acercar el patrimonio etnológico a todos los municipios de la provincia. "Queremos que la cultura llegue a cada rincón de la provincia y, con esta propuesta, 'Tierra de Campanas', ponemos en valor nuestras tradiciones, nuestra memoria y nuestra identidad compartida", ha subrayado.

'Tierra de Campanas' ofrece un recorrido por el valor patrimonial y social de las campanas en la cultura valenciana a través de cinco ámbitos temáticos. El primero aborda el origen de las campanas, mientras que el segundo se centra en el proceso de fundición.

El tercer espacio está dedicado a los usos tradicionales de las campanas, tanto en el ámbito religioso como en el civil, e incluye un apartado específico sobre las matracas. Finalmente, la exposición analiza el proceso de mecanización de los campanarios y el surgimiento de las nuevas pandillas de campaneros.

Otro de los aspectos destacados de la exposición es la difusión del papel de las mujeres en el toque de campanas a lo largo de la historia, una contribución que la muestra recupera como parte "fundamental" de este legado cultural.

El recorrido incluye la reproducción en miniatura del interior de un campanario, y las personas visitantes pueden tocar una campana y hacer sonar distintas carracas de mano.

Además, diversos códigos QR y pantallas audiovisuales permiten descubrir vídeos de campanas de diferentes lugares del mundo, toques manuales de distintas tipologías, el funcionamiento de un reloj de campanario o entrevistas a campaneros. Todo ello genera un "paisaje sonoro dinámico" que cambia en función del recorrido y de la participación del público.