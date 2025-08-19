El CAUS de Alicante atiende a 241 personas durante los tres días del dispositivo especial por calor extremo

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Alicante - ALICANTE TURISMO - Archivo

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) dependiente del Ayuntamiento de Alicante ha atendido a 241 personas durante los tres días en los que el consistorio ha mantenido activado el dispositivo especial por la ola de calor extremo.

Así lo ha informado este martes la edil Ana Poquet durante la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, en la que ha ejercido como portavoz del ejecutivo municipal.

Además, ha indicado que "afortunadamente" no se han tenido que lamentar incendios en el término municipal durante estas jornadas y ha agradecido a la población "el cumplimiento de las instrucciones dadas durante los días de alerta y la responsabilidad durante la alarma decretada", al tiempo que ha felicitado "a todos los servicios municipales movilizados o en alerta también durante estos días por su ejemplar servicio".

Poquet ha recordado que, "aunque la alerta por calor extremo se ha desactivado, Alicante sigue en riesgo extremo por incendios forestales y de tormentas secas". "Esto se corresponde con el nivel de preemergencia del plan de actuación municipal frente al riesgo de incendios forestales, lo que obliga a la adopción de medidas preventivas", ha resaltado.

En esta línea, ha pedido "extremar las precauciones" en zonas de interfaz urbano-forestal, donde queda "terminante prohibido" realizar fuegos o cualquier tipo de actividad que pueda generar ignición.

De otro lado, ha detallado que ya están en Astorga (León) los diez bomberos del Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Alicante junto con los cuatro vehículos que este lunes por la tarde partieron hacia Castilla y León para colaborar en la extinción de los incendios que están azotando a esta comunidad.

"Desde Alicante no podemos hacer otra cosa que colaborar y ayudar en lo que se pueda, en lo que esté al alcance de nuestra mano", ha agregado, para luego recordar que estos profesionales se integran en un convoy de contingencia coordinado por la Generalitat Valenciana y en el que también participan bomberos de los consorcios provinciales, además de municipales, y personal de Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre).