El CCCC exhibirá este otoño la obra ganadora del primer certamen nacional de videoarte 'La Multikanal'

Joan Morey - REMITIDA CCCC

VALÈNCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) exhibirá este otoño 'Antonio, Jesús, Magdalena, María, Nicolás, Teresa (ensayo audiovisual para una voz ausente', la obra de Joan Morey seleccionada en la primera convocatoria nacional de videoarte 'La Multikanal'.

El certamen, promovido por la revista de artes visuales y cultura contemporánea Makma y la Asociación de Profesionales para la Acción Cultural Contemporánea (APACC), con la colaboración del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), ha recibido más de medio centenar de propuestas procedentes de distintos puntos de España.

La convocatoria ha reconocido el proyecto del artista balear Joan Morey (Mallorca, 1972), que recibirá una dotación económica de 5.000 euros, la mayor en su categoría, destinada a la producción del proyecto.

Del 24 de septiembre al 22 de noviembre, el Centre del Carme acogerá la exposición de la obra seleccionada, un ensayo audiovisual que da voz al silencio de la escultura barroca e indaga en los vínculos entre la escultura de esta época, la escucha y las nuevas tecnologías.

El jurado ha estado integrado por los artistas visuales Greta Alfaro, Pepe Beas y Solimán López, junto con la técnica de exposiciones del CMCV, Lucía González, y el director de Makma, Salva Torres.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha explicado que la colaboración con plataformas independientes "permite dinamizar el tejido cultural y ofrecer a los creadores más oportunidades reales de producción y difusión en un ámbito tan exigente como el audiovisual".

"Contar con una propuesta de la solidez técnica y conceptual de Joan Morey supone un gran espaldarazo al proyecto, con el que buscamos afianzar a la Comunitat Valenciana como referente en el apoyo a las artes visuales y la videocreación", ha señalado.

Por su parte, el director de Makma ha indicado que el nacimiento del certamen responde a la voluntad de "llenar un vacío en el ámbito del videoarte a nivel nacional". En este sentido, ha mostrado su satisfacción por la respuesta obtenida y ha agradecido al Centre del Carme el apoyo de "tan necesaria propuesta".

DAR VOZ AL SILENCIO

A partir de la pregunta ¿qué ocurre cuando una escultura parece hablar, pero permanece en silencio?, Joan Morey construye una propuesta audiovisual que explora nuevas formas de relación entre patrimonio histórico y experiencia contemporánea.

Según explica el artista, la obra explora las relaciones entre imaginería religiosa, voz, tecnología y escucha a partir de un conjunto de esculturas barrocas conservadas en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid y de los procedimientos audiovisuales experimentales desarrollados por el cineasta e inventor José Val del Omar para la película 'Fuego en Castilla' (1961).

Por su parte, el jurado ha subrayado la singularidad de la trayectoria artística de Morey y ha considerado que el proyecto desarrolla un "trabajo exhaustivo de investigación que se adecúa perfectamente a la especificidad del premio y de la sala donde se expondrá".

Asimismo, los miembros del jurado han resaltado que 'La Multikanal' es "una propuesta necesaria en el contexto de la imagen y el arte actual, donde la emergencia de la inteligencia artificial y los modelos de contenidos autogenerativos han puesto en tela de juicio el poder de la imagen y el valor de la verdad asociado a la misma".