El CCE activa la preemergencia hidrológica nivel amarillo en Sénia-Baix Maestrat

Archivo - Un coche circula bajo la lluvia, a 2 de septiembre de 2023, en Castellón, Comunidad Valenciana (España).
Archivo - Un coche circula bajo la lluvia, a 2 de septiembre de 2023, en Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Paco Poyato - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 14 noviembre 2026 18:28
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   VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la zona hidrológica de Sénia-Baix Maestrat.

   De esta manera lo ha informado '112' Comunitat Valenciana, en un mensaje publicado en redes sociales recogido por Europa Press.

   Por ello, Emergencias insta a los ayuntamientos de la cuenca que activen su Plan de Actuación Municipal de Inundaciones/Plan Territorial Municipal de Emergencias e intensifiquen la vigilancia de cauces y puntos conflictivos de acuerdo con la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos'.

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