El CCE activa la preemergencia hidrológica nivel amarillo en Sénia-Baix Maestrat

Archivo - Un coche circula bajo la lluvia, a 2 de septiembre de 2023, en Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la zona hidrológica de Sénia-Baix Maestrat.

De esta manera lo ha informado '112' Comunitat Valenciana, en un mensaje publicado en redes sociales recogido por Europa Press.

Por ello, Emergencias insta a los ayuntamientos de la cuenca que activen su Plan de Actuación Municipal de Inundaciones/Plan Territorial Municipal de Emergencias e intensifiquen la vigilancia de cauces y puntos conflictivos de acuerdo con la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos'.