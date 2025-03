CCOO, CSIF e Iv se concentran ante Industria contra el "chantaje y mala fe" de Sitval en la negociación del convenio

Industria afirma que la voluntad de Sitval es abonar la subida pero discrepa en las condiciones que plantean y que resolverá el juzgado

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las secciones sindicales de CCOO, CSIF, e Intersindical Valenciana (IV) se han concentrado este lunes a las puertas de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo para denunciar el "chantaje" y "mala fe" de Sitval, la empresa que gestiona las ITV, en la negociación del convenio colectivo.

Así lo han indicado en un comunicado conjunto en el que subrayan que en noviembre del pasado año se reclamó a Sitval que hiciera efectivo el incremento de los salarios para 2024 --en ese momento 2% y a día de hoy un 0,5% mas-- con efecto 1 de enero.

En respuesta, aseguran que la empresa pública proponía negociar la estructura retributiva del personal "a cambio de abonar las cantidades pendientes de regularizar", a lo que estos sindicatos se negaron. En la mediación ante el tribunal de arbitraje laboral "solo estábamos dispuestos a hablar del cómo y del cuándo" mientras que subrayan que UGT sí firmó un acuerdo "a cambio de que se abonara lo que es un derecho del personal".

"Hace más de un año que intentamos negociar un convenio colectivo que unifique las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras, puesto que continuamos con la aplicación de ocho convenios distintos, con diferencias salariales, horarias, de condiciones de trabajo e incluso diferencias en las técnicas y protocolos de trabajo", exponen en el comunicado.

Los tres sindicatos denuncian que ha sido "imposible llevarlo a cabo" porque "incluso continúan troceando la negociación y llegando acuerdos parciales por plantas, que lejos de arreglar nada, distancia todavía más, si fuera posible, las condiciones de trabajo entre las diferentes estaciones".

A finales de febrero, por parte de la empresa se abonó el incremento del 2,5% a una parte del personal que trabaja en estaciones de ITV adheridas en el acuerdo subscrito por UGT y Sitval. "Es decir, únicamente al 25% de la plantilla, negando al 75% de los trabajadores y trabajadoras el incremento que les corresponde en aplicación de la ley de presupuestos", denuncian las tres centrales.

Para CCOO, CSIF e IV resulta "inaudito que una empresa pública no cumpla lo que dice la Ley de Presupuestos y no abone a todo el personal los incrementos salariales" por el motivo de "no haber admitido el chantaje al que les quería llevar la empresa, chantaje en forma de acuerdo en el TAL que perjudicaba ampliamente las condiciones de estos después de la reversión y ponía un obstáculo insalvable al cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial" firmado en noviembre de 2023 y que "completaría" esa equiparación en 2026.

En esta línea, sostienen que es "más que inaudito: es un incumplimiento flagrante con pleno conocimiento por parte de los gestores de Sitval y posiblemente se está incurriendo en un posible caso de prevaricación", advierten.

Ante estos hechos, han denunciado públicamente "esta situación de chantaje y mala fe negociadora que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras de Sitval por parte de la empresa pública, por no haberse adherido en un acuerdo que les perjudica a cambio del incremento que legalmente les corresponde".

Desde la Conselleria subrayan, por su parte, que UGT sí ha llegado a un acuerdo con la dirección de Sitval y ya han cobrado la subida salarial los 373 trabajadores (el 41% de los 900 que tiene la empresa) que se han adherido.

DINERO PROVISIONADO

El dinero para pagar este incremento al resto de la plantilla está "provisionado y listo para ser pagado", apuntan, pero añaden que el problema es que el resto de sindicatos ha planteado un conflicto colectivo que se resolverá en una vista el 1 de abril, por lo que "no se dará ningún paso hasta que resuelva el tribunal".

"La voluntad de Sitval es abonar esa subida, tal como demuestra el acuerdo con UGT, pero discrepa en las condiciones que plantean CCOO, CSIF e Intersindical y sobre las que se pronunciará un juez".