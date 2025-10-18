CCOO denuncia la "persistente falta de TSID" en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent

Archivo - Hospital de Ontinyent (Valencia) en una imagen de archivo - GVA - Archivo

Exige a Sanidad la autorización "inmediata" de la ampliación de plantilla, "ajustándose a las necesidades reales detectadas"

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent alerta de la "precaria" situación que atraviesan los servicios de Diagnóstico por Imagen a causa de la "persistente falta de personal técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear (TSID)".

Esta "infradotación" de recursos humanos "pone en riesgo la calidad asistencial y el correcto funcionamiento de un servicio esencial para la ciudadanía", denuncia el sindicato en un comunicado.

En el caso del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, "aunque la Gerencia ha solicitado una ampliación de plantilla con dos técnicos/as adicionales, lamentablemente hasta la fecha, la Conselleria de Sanidad no ha proporcionado ninguna respuesta formal ni se ha informado al respecto a los representantes del personal", lamenta.

Desde CCOO defienden que la contratación de este personal es "fundamental" para atender a la población, además de "asegurar la continuidad y la eficacia del servicio".

Asimismo, critican que la situación en el Hospital de Ontinyent "no es mucho mejor" y precisan que la petición de ampliación de plantilla se eleva a cuatro profesionales.

"Desgraciadamente, Sanidad solo ha confirmado la asignación de un único técnico", manifiestan, al tiempo que tildan la medida de "claramente insuficiente".

Con la "inminente" apertura del nuevo Hospital de Ontinyent, esta situación "será todavía más crítica, puesto que con un solo recurso más, los TSID existentes no podrán asumir la totalidad de las tareas propias, mermando la calidad asistencial que se presta y aumentando las listas de espera", resaltan.

AUTORIZACIÓN "INMEDIATA"

Por ello, CCOO exige a la Conselleria de Sanidad la autorización "inmediata" de la ampliación de plantilla, "ajustándose a las necesidades reales detectadas: dos técnicos para Xàtiva y cuatro para Ontinyent": "Esta medida es crucial para garantizar la cobertura de todos los turnos, la gestión adecuada de los equipos y que no se incremente exponencialmente la demora en screening de mama, el TAC, ortopantomografías o incluso ecografías, entre otras pruebas diagnósticas".

Desde la Federación de Sanidad y Sectores sociosanitarios de CCOO del PV insisten en que "no se pueden sostener servicios tan importantes con improvisaciones". "Urge incorporar el personal técnico necesario para garantizar una atención de calidad y proteger la salud pública", concluyen.