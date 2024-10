CCOO y PSPV piden a Mazón que aplique en la Comunitat la Ley de Vivienda como en Cataluña, donde "está funcionando"

Morant reconoce el "problema" y apuesta por "practicar la política": "Cuando no se aplican, las leyes no tienen ningún impacto"

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO PV y el PSPV-PSOE han pedido al Consell que lidera Carlos Mazón que aplique en la Comunitat Valenciana la Ley de Vivienda, como ha hecho el gobierno de Salvador Illa en Cataluña, "la única comunidad autónoma" que lo ha hecho, y donde se demuestra que "está funcionando" al bajar los precios. Además, han apostado por regular y limitar los del alquiler y por que las ayudas "no sirvan para trasladar el dinero público a manos privadas" que resultan ser "gente que tiene en propiedad 10, 15 o 20 pisos o fondos buitres".

Así lo han abordado la secretaria general de CCOO PV, Ana García, y la líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una reunión que ambas han mantenido este viernes en la sede del PSPV-PSOE.

De hecho, la organización sindical considera que el "principal problema" del mercado de la vivienda en la Comunitat Valenciana es la no aplicación de esta norma. "Por primera vez en la historia hemos tenido una ley para desarrollar un derecho que es constitucional, por lo tanto, se debe proteger", ha valorado.

Por ello, ha advertido de que no aplicar esta norma supone que los jóvenes no puedan acceder a una vivienda, por lo que ha pedido al Consell que siga el ejemplo de Cataluña, que es "la única comunidad que está aplicando la ley" y donde se ha visto "cómo se está produciendo una reducción en los precios". "Ya tenemos un ensayo de cómo se aplica y cómo está funcionando", ha indicado.

La secretaria general de CCOO PV ha considerado que "nunca es tarde para tomar medidas para que la gente pueda acceder a una vivienda y ejercer su derecho constitucional", pero ha insistido en que el "problema" es "de aplicación y de voluntad política".

SITUACIÓN "INSOSTENIBLE"

En materia de vivienda, Ana García ha avisado que atraviesa un momento "insostenible" tanto para las personas jóvenes, que "ven que no pueden emanciparse", como para "cualquier familia que está destinando más del 40 por ciento de sus ingresos para pagarla".

En este punto, ha valorado que el anterior gobierno del Botànic pusiera una medida "pionera" a nivel nacional para "quedarse con los pisos de fondos buitre y ponerlos como vivienda social", aunque ha lamentado que cuando accedió al poder el actual Consell --hasta hace unos meses integrado por el PP y Vox-- "se paralizó y se quedó en un cajón".

Otra de las materias que se han abordado es la situación de la juventud, tanto en relación con el empleo --"se tienen que buscar la vida fuera de su comunidad autónoma porque aquí igual no tengan oportunidades suficientes para desarrollar sus proyectos de vida"-- como con los trabajadores migrantes, a quienes "políticamente la derecha y la extrema derecha les está utilizando como arma arrojadiza", ha censurado.

Desde la organización sindical han trasladado al PSPV la situación política de la Comunitat Valenciana y de España. Sobre la primera de estas, García ha lamentado que exista "cierta inestabilidad", ante la cual ha considerado "prioritario" coordinarse con las distintas fuerzas políticas trasladar su visión y propuestas.

MORANT RECONOCE EL "PROBLEMA"

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reconocido que en España existe un "problema" con la situación de la vivienda y, para hacer frente a esta situación, ha instado a las comunidades autónomas, concretamente a la valenciana, a aplicar la ley estatal, una norma que ha defendido que "protege a las familias". "Cuando no se aplican, las leyes no tienen ningún impacto", ha subrayado.

De hecho, Morant ha asegurado que la sociedad "claramente está reclamando soluciones a las administraciones públicas" en materia de vivienda, aunque, en este punto, ha pedido "hacer memoria" y recordar la Ley del Suelo del gobierno de José Mª Aznar, "que permitió la burbuja inmobiliaria y que tantos problemas ha ocasionado a tantas familias", así como la gestión de Mariano Rajoy y sus "recortes" para afrontar la crisis económica que provocaron que "centenares de familias perdieran sus casas y que pasaran a manos de los bancos".

Ahora, ha denunciado, estos bancos, los grandes tenedores y los especuladores "están convirtiendo la vivienda en un bien de mercado", en vez de poner estas viviendas "a disposición de las familias a precios asequibles". Frente a ello, ha reivindicado que el Gobierno de Pedro Sánchez trata ahora de "combatir" este "modelo neoliberal" implantado por el PP con medidas como la Ley de Vivienda, que ha defendido que protege el arrendamiento "ordenado", o ayudas a jóvenes.

"PRACTICAR LA POLÍTICA"

En esta línea, Diana Morant ha abogado por impulsar desde las instituciones medidas que "impactan favorablemente en las soluciones". "Tenemos una responsabilidad de practicar la política, que se puede practicar en favor de las familias o en contra", ha argumentado, para seguidamente defender que el Gobierno de España lo hace para el primer caso, frente a "otros" que lo hacen para el segundo.

Así, ha denunciado que el hecho de no aplicar la Ley de Vivienda en la Comunitat Valenciana "impide que muchos alcaldes socialistas que quieren aplicar la ley" puedan hacerlo, con lo que se imposibilita también "topar los precios en ciudades como València y en zonas y barrios tensionados". "Se está impidiendo el acceso a las familias porque se considera que la vivienda se tiene que poner a disposición del turismo o de actividades comerciales", ha criticado.

La líder de los socialistas valencianos ha reivindicado que la vivienda es "un derecho constitucional que tiene que estar blindado por ley", pero ha recalcado que hay que cumplirla. "Las competencias de vivienda están transferidas y son de las comunidades autónomas", ha especificado. Precisamente por ello, ha instado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a "cumplir con su obligación y hacer su trabajo" y aplicar esta norma.

"Siempre está pidiéndole al Gobierno de España, pero lo que tiene que hacer es ejercer de 'president' de la Generalitat y en sus funciones y competencia está aplicar la ley", ha señalado Morant, que ha asegurado que, por su parte, el PSPV "claro" que asume sus responsabilidades, que las "convierten en leyes y en medidas concretas que faciliten el acceso a la vivienda", un "problema que lleva muchos años".

"Si no se aplica la ley, no podemos topar los precios de las viviendas", ha insistido la ministra, que ha garantizado que su formación no se pondrá "nunca del lado de los especuladores, sino de las familias y la gente joven".

Finalmente, Morant ha prometido que el PSPV seguirá yendo "de la mano" de los agentes sociales porque esta es "la mejor manera de construir un modelo de sociedad". "Es importante construir las soluciones y las alternativas políticas desde el diálogo y los sindicatos son representantes de la sociedad que siempre tenemos que escuchar", ha afirmado.