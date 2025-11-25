CCOO PV avisa en el 25N de la "rearticulación del patriarcado" con "negacionismo y "recortes en servicios de atención"

La secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, y la secretaria de Dones i Igualtat de CCOO PV, Empar Pablo Martínez, en la asamblea para conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres -. Firma: EPL/SAM .- - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha advertido este martes, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, de la "rearticulación del patriarcado" porque la extrema derecha e "incluso la derecha" están "en modo negacionista de la violencia de género" y "quieren preservar la desigualdad, tiran de negacionismo, de bulos, de ataques al feminismo, de recortes en servicios de atención a las mujeres o recortes en derechos".

García ha atendido a los medios junto a la secretaria de Dones i Igualtat de CCOO PV, Empar Pablo, antes de participar en una asamblea del sindicato por el 25N. El acto, que ha arrancado con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista, ha servido también para formar y sensibilizar a los delegados de CCOO PV sobre la detección de las violencias en el ámbito laboral y el acompañamiento y apoyo a las víctimas.

La dirigente sindical ha expuesto que el 25N es un "día reivindicativo y de denuncia de la violencia de género en todas sus formas: violencia física, psicológica, económica o por ejemplo sexual".

García ha explicado que en CCOO PV están "muy preocupadas por la rearticulación que está habiendo del patriarcado" y ha apuntado que "solo hay que ver lo que está sucediendo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y ahí estamos hablando de la derecha",

"Hoy es un día reivindicativo. Hoy denunciamos que se tiene que erradicar la violencia de género. Denunciamos que se tienen que poner recursos públicos para la atención de las mujeres y reivindicamos que queremos una igualdad efectiva y real. Las mujeres tenemos derechos y queremos preservarlos y protegerlos", ha manifestado.

Ana García ha insistido en que "no va a haber justicia ni igualdad si el 50% de la población que somos las mujeres no tenemos derechos efectivos para poder desarrollar nuestros proyectos de vida".

UNA DE CADA TRES SUFRE ACOSO SEXUAL

Por su parte, Empar Pablo ha puesto el foco en que "las violencias machistas están también muy presentes en el ámbito laboral" y en que, según datos de Eurostat de 2022, un 38,4% de mujeres han sufrido acoso sexual durante algún momento de su vida en el ámbito laboral. "Estamos hablando de prácticamente una de cada tres mujeres ha sufrido acoso sexual", ha denunciado.

Ante esto, ha explicado que la asamblea organizada por CCOO incluye la presentación de una guía de recursos y derechos contra las violencias de genero, que pretende dotar de herramientas a los representantes sincicales para acompañar y proteger a las trabajadoras en sus puestos de trabajo.

La secretaria de Dones i Igualtat ha incidido en la necesidad de contar con más datos para poder aplicar políticas públicas ajustadas a la realidad y ha destacado que todas las empresas tienen que contar con protocolos contra el acoso, "pero una cosa es que esté legalmente el protocolo y otra cosa es que se aplique o no se aplique".

Igualmente, ha subrayado la importancia de que los sindicatos puedan participar en el seguimiento y prevención de las violencias en los centros de trabajo. En este punto, ha lamentado que los órganos de participación en el ámbito de la Comunitat Valenciana "están sin uso prácticamente, porque son convocatorias que están vacías de contenido" y el pacto contra la violencia de género "lleva caducado desde 2022, "con la cual es complicado poder participar desde el diálogo social".

Sobre la lucha contra la violencia machista en la Comunitat Valenciana, Empar Pablo ha advertido que, "de una manera paulatina, se están vaciando de contenido los espacios en los que tomamos las decisiones y se están quitando servicios que hasta ahora tenían recursos y estaban dotados de personal, con lo que las noticias no son buenas".

La sindicalista ha indicado que se están incrementado las cifras de violecia machista porque "hay más mujeres que se atreven a dar el paso" de denunciar y porque "no hay socialmente, o al menos por parte de las organizaciones sindicales, en este caso, cobertura y acompañamiento". "No podemos estar contentas con lo que está pasando" en la Comunitat Valenciana, ha zanjado.