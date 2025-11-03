CCOO PV cree que la "estrategia de salida" de Mazón causa más dolor y exige elecciones

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, ha expresado su indignación ante lo que considera "una estrategia de salida inaceptable por parte del Partido Popular" de la futura dimisión del todavía 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, al tiempo que ha reclamado un adelanto electoral en la Comunitat Valenciana.

"No tengo palabras para definir esta situación que está generando el PP, ese dolor que está viviendo el conjunto de la sociedad valenciana", ha declarado la dirigente sindical, quien ha criticado duramente que Mazón permaneciera en el cargo después del 29 de octubre de 2024 --día de la dana que provocó 229 fallecidos-- con el argumento de que lo fundamental era la reconstrucción.

En un comunicado, la secretaria general de CCOO PV ha denunciado que "tras un año y con muy pocos avances en la reconstrucción, el PP se queda gobernando en interinidad hasta que encuentre una salida con Vox", partido al que ha calificado de negacionista del cambio climático y con políticas antiambientales.

García Alcolea ha subrayado que "Vox, junto con el PP, han modificado la Ley de la Huerta para construir en suelo protegido y han sido los responsables de la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias", un hecho que, en su opinión, no se debe olvidar.

"Un gobierno que se queda en manos de Vox por puro cálculo electoralista", ha criticado, para afear al PP que "presuma de bajadas de impuestos que solo perjudican al conjunto de la ciudadanía en servicios esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales y las emergencias".

"NUEVA AFRENTA PARA LAS VÍCTIMAS"

La responsable sindical ha calificado esta respuesta como "una nueva afrenta para las víctimas y la ciudadanía valenciana" y ha descrito la dimisión de Mazón como una iniciativa "descafeinada que poco tiene de solución".

Tras señalar que esta decisión se produce "como consecuencia de la presión ciudadana para que se asuman responsabilidades políticas", ha dejado claro que, desde su punto de vista, la medida resulta insuficiente.

Por todo ello, CCOO PV exige que se convoquen elecciones anticipadas para que sea la ciudadanía quien decida con su voto el futuro político d de la Comunitat Valenciana: "Sería el momento de que se diera la palabra a la ciudadanía y que contestara con su voto".

