CCOO PV y UGT-PV urgen a la patronal y a los partidos a reducir la jornada: "No se va a romper España"

Lamentan que los valencianos "nos llevamos la palma" en tasa de asalariados sin cobrar horas extra



VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos mayoritarios, CCOO PV y UGT-PV, han protestado este jueves ante las sedes de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en València, Alicante y Castelló de la Plana para reclamar a la patronal estatal CEOE y a los partidos políticos la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales a 37 horas y media para 2025. "Ni se va a romper España ni se va a producir ningún cataclismo", han aseverado.

En la concentración en València, donde se han congregado decenas de personas ante la sede de la CEV, los secretarios generales de CCOO PV, Ana García, y UGT-PV, Ismael Sáez, han defendido que la reducción de jornada sin reducción salarial es una petición justa por el crecimiento del empleo y el aumento de la competitividad.

"A día de hoy se dan las condiciones necesarias para que se produzca: está mejorando la economía, el empleo y la calidad del empleo. Por lo tanto, las patronales no pueden decir que se va a romper España o que va a producirse un cataclismo ni nada por el estilo", ha expuesto la secretaria general de CCOO PV, para recordar que las patronales veían "catastrófico" el aumento del salario mínimo y de las pensiones y sus previsiones "nunca se cumplieron".

Además, ha destacado que la Comunitat Valenciana es "la primera de todo el Estado en el porcentaje de asalariados por hora extra no pagada" --"nos llevamos la palma"--, como también es "la segunda comunidad autónoma que más horas extra a la semana realiza" --"más de un millón de horas extra"-- y ocupa "el tercer puesto en todo el Estado donde el coste laboral por hora extra no pagada es desorbitado".

Ante esta situación, la secretaria general de CCOO PV ha instado a la patronal a "hacer un ejercicio de responsabilidad" y firmar el acuerdo para reducir la jornada por ley como hace más de 40 años, cuando ha subrayado que "no se cayó España, no se rompió España y no pasó absolutamente nada".

MÁS SALUD, MÁS CONCILIACIÓN Y MÁS OCIO

Si el acuerdo sale adelante, ha defendido que beneficiará la salud física y mental de los trabajadores, la corresponsabilidad y la conciliación entre mujeres y hombres y el sector del ocio y tiempo libre, además de "crear empleo, favorecer que mejore la productividad y suponer beneficios medioambientales".

La dirigente sindical ha advertido que seguirán con las movilizaciones y "medidas de presión" ante "esas amenazas de la patronal de bloquear los convenios colectivos". También ha emplazado a los partidos políticos a "ponerse del lado de la clase trabajadora" cuando la medida llegue a las Cortes Generales. "Y así se lo vamos a exigir al Gobierno: si no hay acuerdo, que voten a favor de los trabajadores y de las trabajadoras", ha enfatizado.

En la misma línea, el secretario general de UGT-PV ha abogado por alcanzar un "buen acuerdo" de reducción de jornada en un contexto en el que los españoles "somos los campeones de Europa en crecimiento económico y en crecimiento del empleo", además de "mantener las cuentas públicas bajo la disciplina que Europa marca en relación con el déficit o con la deuda".

"Estamos en una situación económica que goza de buena salud y queremos que se materialice en el empleo", ha reivindicado, para recordar que España es uno de los países europeos con la jornada anual más elevada a pesar de las "mejoras de productividad evidentes" en los últimos 40 años.

Sáez ha rechazado los argumentos de que la reducción de jornada suponga una pérdida de competitividad y productividad --"es absolutamente absurdo, falaz y sinsentido"-- y ha lamentado que haya sectores "abandonados" mientras en otros como la administración pública se han producido reducciones paulatinas.

LA CEOE, "EGOÍSTA Y CONTRARIA A LOS INTERESES DE ESPAÑA"

Por tanto, ha defendido que "es un ejercicio de justicia social, de reclamación de derechos que están anquilosados durante 40 años", a pesar de la evolución de la sociedad, y ha cargado contra la posición de la patronal "egoísta, cortoplacista y contraria a los intereses de los ciudadanos y del país". Una posición, ha reprochado, que "no defiende ni la concordia, ni la convivencia, ni siquiera el valor de la negociación colectiva".

"Solo bajo la amenaza, solo bajo la convicción de que un gobierno puede imponer una reforma que ellos no son capaces de pactar es cuando se mueve", ha afeado a la CEOE, asegurando que la patronal "se resiste hasta el final" porque "creen que tienen mayorías en el Parlamento" que coinciden con su postura.

Pero ha advertido que es un "error" no querer llegar a un acuerdo con los sindicatos y que se suma a la "polarización insoportable" en España. "Que sean conscientes que con esa posición no vamos por el buen camino y que se sumen a un planteamiento de arrimar el hombro, de contribuir al reparto justo de la riqueza y de trabajar todos juntos por una España que nos compromete, sentimos como propia y es la que nos mueve todos los días para ir a trabajar", ha proclamado.