CCOO y UGT convocan protestas el jueves en València, Castelló y Alicante para reclamar la reducción de jornada

Piden "cordura" a la patronal para llegar a un acuerdo y apoyo a los partidos: "Estamos hablando de vivir mejor"



VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT PV y CCOO PV han convocado concentraciones este jueves, 26 de septiembre, a las 11.30 horas ante las sedes de la patronal en València, Castelló y Alicante para reivindicar la reducción de la jornada laboral "por ley" sin merma salarial e instar a la CEOE a abandonar "las amenazas" y alcanzar un acuerdo.

Se trata del inicio de unas movilizaciones convocadas a nivel estatal, y que tendrán lugar frente a todas las patronales provinciales, en el marco de las negociaciones para reducir la jornada laboral a 37,5 horas.

Así lo han explicado este martes, en declaraciones a los medios, el secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, y la secretaria general de CCOO PV, Ana García, que han repartido folletos sobre la reducción de jornada en las inmediaciones de la Estación del Norte de València, junto a otros miembros de estos sindicatos. Las organizaciones sindicales han iniciado una campaña de información sobre los beneficios de la medida.

Sáez ha destacado que los sindicatos están "intentando convencer a la ciudadanía y al conjunto del Parlamento que lo representa de que es el momento de conseguir lo que la negociación colectiva ha determinado ya para un buen número de sectores, pero que no es de aplicación para los trabajadores que están en sectores especialmente precarizados, donde hay una escasa organización empresarial y, en todo caso, una también escasa presencia sindical".

El secretario general de UGT PV ha indicado que aproximadamente 13 millones de trabajadores españoles del sector privado, el 10% del total, podrían beneficiarse de la medida. Así, considera que la "inmensa mayoría" del sector privado trabaja por debajo de las 40 horas "pero no está en las 37 y media".

El dirigente de UGT PV considera que este porcentaje del 10% también se da "en la Comunitat Valenciana y "perfectamente podríamos hablar de 1.300.000 trabajadores aproximados" beneficiados por la reducción de jornada.

Ante un "equilibrio parlamentario muy complejo", ve "complicado" sacar adelante por ley la resolución de jornada en los términos que plantean los sindicatos, pero "sería lo deseable como alternativa al desacuerdo con la patronal".

"SE DAN LOS CONDICIONANTES NECESARIOS"

Por su parte, Ana García ha emplazado a la patronal a "que le entre la cordura y que deje de amenazar" con bloqueos de los convenios colectivos, al tiempo que ha rechazado que a cambio se reduzcan las cotizaciones sociales. "Eso es un fraude en toda regla al conjunto de la sociedad" que repercutirá en los servicios públicos y en el estado de bienestar, ha advertido.

También ha emplazado a los partidos políticos para que "se pongan de lado de los intereses de la clase trabajadora" en su trámite parlamentario.

La secretaria general de CCOO PV cree que "se dan los condicionantes necesarios para que después de más de 40 años de jornada laboral de 40 horas semanales se pueda reducir". "Está habiendo transformaciones a nivel laboral, a nivel económico y a nivel social, en parte fruto de todas las transiciones digital y ecológica que se están produciendo, pero una parte importante es por el trabajo y el esfuerzo de los trabajadores y de las trabajadoras", ha expuesto.

Todo ello, según García, ha conducido a un aumento de la productividad de las empresas y a un "récord" de beneficios empresariales de 311.000 millones de euros en 2023.

Por ello, ha asegurado que "no se va a romper España, no va a caer la economía y no va a caer el empleo, como no ocurrió ni con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ni con la subida de las pensiones".

"BENEFICIOSA PARA EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA"

Ana García ha resaltado que la reducción de jornada será "beneficiosa para el conjunto de la economía"; "generará empleo" relacionado con el ocio; permitirá "un reparto justo de esa riqueza que a día de hoy está quedando solo en manos de las empresas" y servirá para que "mejore el medio ambiente, porque si disminuyen los desplazamientos, como pasó en pandemia", así como para avanzar en la conciliación y la corresponsabilidad.

"En definitiva, cuando estamos hablando de la reducción de la jornada, estamos hablando de vivir mejor el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras", ha defendido.