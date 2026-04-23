El CeMaB rinde homenaje al poeta Ernesto Cardenal con una mesa redonda en la Sede Ciudad de Alicante - UA

ALICANTE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti (CeMaB) de la Universidad de Alicante (UA) rendirá homenaje al poeta Ernesto Cardenal con una mesa redonda el lunes 27 de abril a las 19.00 horas en la Sala Altamira de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

La propuesta, titulada 'Ernesto Cardenal. Un poeta para el siglo XXI', contará con las intervenciones del escritor nicargüense Sergio Ramírez y los catedráticos de la institución académica José Carlos Rovira (emérito) y Carmen Alemany, con presentación de la agente cultural Concepción Agüero.

La actividad se realizará de manera presencial y también podrá seguirse en directo, según ha explicado la UA este jueves en un comunicado.

TRAYECTORIA

Desde la institución han resaltado que Cardenal (1925-2020) está considerado "uno de los principales exponentes de la poesía latinoamericana" y "figura clave de la teología de la liberación".

Desde su juventud participó en la "lucha" contra la dictadura de Somoza. A los 31 años tuvo una "conversión religiosa" que lo hizo ingresar en un monasterio trapense en Kentucky (Estados Unidos), donde fue discípulo del contemplativo y escritor norteamericano Thomas Merton.

Más tarde, ordenado sacerdote, y por consejo del propio Merton, fundó una comunidad contemplativa en una isla del archipiélago de Solentiname en el Lago de Nicaragua, "la que más tarde fue destruida por el ejército de Somoza por su participación activa en la lucha de liberación del Frente Sandinista". Tras el triunfo de la revolución, Cardenal pasó a ser ministro de Cultura del gobierno revolucionario (1979-1987).

Entre sus libros más destacados, traducidos a muchos idiomas, están 'Hora 0' y 'Oración por Marilyn Monroe' y otros poemas, además de los publicados en esta misma editorial: 'Telescopio en la noche oscura' (1993), 'Antología nueva' (1996), 'Salmos' (1998) y 'Epigramas' (2001).

También 'Versos del Pluriverso' (2005), 'El Evangelio en Solentiname' (2006), 'Pasajero de tránsito' (2009), 'Vida en el amor' (2010), 'Este mundo y otro' (2011) y 'Cántico cósmico' (2012), así como las tres entregas de sus memorias, 'Vida perdida' (2005), 'Las ínsulas extrañas' (2002) y 'La revolución perdida' (22004).

Igualmente, Cardenal recibió, entre otros galardones, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2012.