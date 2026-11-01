Archivo - El Centre del Carme dedica una nueva sesión del ciclo 'Encuentros en el Carmen' a la música de Nino Bravo - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) dedica una nueva sesión del ciclo 'Encuentros en el Carmen' a la música de Nino Bravo con la propuesta 'Nino Bravo. Rock & Corazón', une revisión del legado artístico del cantante valenciano en clave de rock.

El viernes 6 de noviembre, a las 19.00 horas, el compositor y vocalista valenciano Juan Carlos Sotos, reinterpretará canciones como 'Libre', 'Un beso y una flor' o 'Vivir' con una identidad más cercana al "rock", apoyada en la guitarra eléctrica, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El encuentro comenzará con una charla conducida por el cantante y productor Quique López, quien repasará junto a Sotos los hitos de Nino Bravo, acompañado de imágenes y una proyección audiovisual. A continuación, Sotos ofrecerá una actuación en acústico.

La interpretación del vocalista aporta una "personalidad propia" a cada canción desde una mirada "más contemporánea". Junto a él participa una banda formada por músicos valencianos con una "amplia" trayectoria sobre los escenarios: Javi Sevilla a la batería, Toni Valero al bajo, Vicente Tormo en guitarra y coros y Nelo Cafaro, en teclados y coros.

SOTOS, GUITARRISTA DE JAIME URRUTIA Y EXPONENTE DEL 'ROCK' VALENCIANO

Juan Carlos Sotos, compositor y vocalista de "rock" valenciano, inició su carrera musical en los años 90 con el grupo 'La Rocka', una de las bandas "más importantes y carismáticas de la época".

Su actividad artística también se ha extendido al ámbito cinematográfico, con su participación en la banda sonora de la película 'Todos lo saben', dirigida por Asghar Farhadi y protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem, con 'Domingos raros'.