El Centre del Carme presenta a la valenciana Gynebra en directo en el XI ciclo Indrets Sonors - GVA

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) presenta a la valenciana Gynebra en directo el viernes 30 de enero, a las 18.30 horas. El concierto de entrada gratuita se enmarca en la XI edición del ciclo de música en vivo Indrets Sonors, que ha arrancado con la música urbana de creadoras valencianas.

El ciclo, organizado por la Fundación SGAE a través de su Consejo Territorial en la Comunidad Valenciana, cuenta con la colaboración del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y tiene como finalidad ayudar a difundir el trabajo de compositores e intérpretes musicales de nuestra escena actual, ha informado la Generalitat a través de un cominicado.

Gynebra, nombre artístico de María, es una compositora y vocalista valenciana enmarcada en el género urbano por la vía del pop, el reguetón o el R&B. Conocida por temas como 'Joya' y 'Margarita', la artista de Almàssera (Valencia) "busca romper estereotipos".

Su proyecto artístico, además, apunta a sus raíces mediterráneas y a un universo multicultural que ha ido conformando a partir de sus viajes por México o Colombia. Asimismo, sus canciones las concibe como "una búsqueda de sí misma a través de la pasión, el amor o el lugar que ocupa la mujer en el mundo de la música". En esa línea, sus letras abordan, "desde una perspectiva femenina y muy personal", cuestiones como las de la salud mental, el acoso escolar o las rupturas sentimentales.

En 2023 publicó su primer álbum, '8 Pekados', que aborda los siete pecados capitales, a los que añade la tristeza. Ha participado en destacados festivales como el Big Sound Festival y Megaland 2024 en Colombia y ha sido candidata a los Premios Goya 2024 por su canción 'Juntos', tema principal del documental 'Dolor Impune'.

Paralelamente a su faceta musical, la artista valenciana es también fundadora y presidenta de la asociación Kuki, a través de la que impulsa proyectos culturales dirigidos a niñas y niños enfermos o en riesgo de exclusión social.

El XI ciclo de conciertos Indrets Sonors arrancó el pasado 16 de enero con la actuación de Anna Millo en el Centre del Carme de València y, tras la actuación de Gynebra, proseguirá en la Sala SGAE Centre Cultural con las propuestas seleccionadas para la categoría de músicas populares: Juan Cortés (12 febrero), Alejandro Rizo (19 febrero) y Anuk (26 febrero).