El Centre del Carme de València 'viaja' a América en agosto con 27 comedias para "humanizar" al héroe americano

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) estrenará este agosto una nueva edición de su ciclo CCCCinema d'Estiu 'Embriagados de humor. América y la comedia' con la proyección, del 1 al 31 de agosto, de 27 películas americanas que "humanizan" al héroe americano.

De esta forma, todas las noches de agosto (a excepción de los lunes), a las 22.00 horas, el claustro gótico del CCCC ofrece de forma gratuita "un ciclo de cine alternativo en torno a la comedia que incluye títulos que difícilmente se localizan en las parrillas de las televisiones y plataformas", ha explicado el director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Bugeda ha resaltado la importancia de esta propuesta "que revitaliza el barrio del Carmen, ofreciendo una programación sugerente con entrada libre y la posibilidad de traerse la cena siguiendo el espíritu popular del cine a la fresca".

Por su parte, el comisario del ciclo, Daniel Gascó, ha añadido que en este "segundo viaje al continente de América" no han perseguido "la imagen bella o espectacular", sino que lo que se busca es "desnudar y humanizar al héroe" a través del humor.

'Embriagados de humor' busca también la diversidad, presentando una exposición de todo el continente americano con producciones de Chile, Brasil, Cuba, Argentina, México, Perú o Canadá, descentralizando la hegemonía de Estados Unidos, "que ha creado toda una industria cultivando y dominando como nadie todos los géneros, incluida la comedia" ha explicado Gascó.

PELÍCULAS INÉDITAS EN ESPAÑA

Así, entre los 27 títulos, el CCCCinema estrena en esta edición varias películas inéditas en España, gracias a la investigación realizada, que ha permitido contactar con los cineastas. Se proyectarán títulos como la argentina 'El crítico' (2013) de Hernán Guerschuny; la peruana 'Solos' (2015) de Joanna Lombardi, la chilena 'El salvavidas' (2011) de Maite Alberdi o la cubana 'El súper' (1979) de Orlando Jiménez Leal.

En concreto, el ciclo arranca con 'El crítico', la ópera prima de Hernán Guerschuny, director de una de las revistas de cine más longevas de Argentina. El protagonista está atrincherado tras su notable erudición, muy convencido de sus filias y fobias personales, lo que le lleva a quedar atrapado en una de esas historias de amor que él mismo rechazaba en la pantalla.

"Niñeras, críticos de cine, salvavidas, superintendentes de un edificio... la comedia es el género que más ha explorado esa disonancia que acaba dándose entre nuestras vidas personales y el oficio que desempeñamos", ha apuntado Gascó. Así, considera, se refleja en los personajes de Mauricio, en 'El salvavidas'; o Roberto, en 'El súper', quienes se sienten sobrepasados en la práctica de sus funciones.

También es el caso de 'Sitting pretty' (1948), un clásico de Walter Lang que supuso un cuestionamiento de los roles masculino/femenino impensable en su época, donde Lynn Belvedere pone en jaque a toda una comunidad al no limitarse a sus tareas de 'niñera moderna'.

RECUPERACIÓN DE "MIRADAS GENUINAS CASI PERDIDAS"

Otra de las claves de este nuevo ciclo es la recuperación de "miradas genuinas casi perdidas" y sus múltiples formas de observar Nueva York, como la de Amos Kollek, quien en 'Fast Food Fast Woman' (2000) contempla la ciudad como un lugar mágico donde todavía pueden suceder milagros; o la propuesta de Steve Carell en 'Dan in real life' (2007), un film que abre una brecha de esperanza en forma de magnética sonrisa, la que ofrece Juliette Binoche.

En 'The Good Heart' (2009), el islandés Dagur Kári cumple el sueño de rodar su film norteamericano, pese a que el resultado "no podría ser más nórdico": atmósfera ebria, iluminación sombría y misantropía alegre contrastan con la visión de la gran manzana, llena de luces de neón y personajes abducidos por el afán de éxito, belleza y dinero.

Por su parte, otra de las cintas inéditas del ciclo, 'Solos', es un hermoso film peruano que habla de la vida mientras evidencia que el cine ya es una quimera.

OTRAS PROPUESTAS

Entre las propuestas destacan también 'The More the Merrier' (El amor llamó dos veces, 1943) en la que George Stevens desarrolló, en lugar de un film patriótico, una comedia que supuso un paréntesis de contagiosa felicidad urdido en plena Segunda Guerra Mundial.

Persiguiendo esa saludable impresión, el CCCC ha reservado cinco títulos imprescindibles para despedir cada semana. Aparte de 'Niñera moderna', se proponen el clásico de Leo MacCarey; 'Nobleza obliga' (1935), donde un lord inglés se juega a su mayordomo, interpretado por Charles Laughton, en una partida de póker y éste debe partir a América a servir en un hogar del nuevo mundo. 'El ciudadano ilustre' (2016) también narra un viaje fundamental, el que emprende un escritor argentino, recién obtenido el Nobel, aprovecha para visitar su tierra.

La película que clausurará este año el ciclo, 'Hit Man' (2023), está dirigida por Richard Linklater, un cineasta que colabora activamente con sus actores en el guion en la que, a través de las palabras de su protagonista, Gary, se lanza una pregunta a los espectadores: "¿A qué se refería Nietzsche cuando dijo que 'El secreto para cultivar una existencia más plena y gozosa consiste en vivir peligrosamente?".