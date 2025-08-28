El Centro de Día para mayores de la Pobla de Vallbona (Valencia) prevé iniciar la actividad el primer trimestre de 2026

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, durante una visita a las obras del Centro de Día para personas mayores 'La Rascanya' en la Pobla de Vallbona (Valencia). - GVA

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Centro de Día para personas mayores 'La Rascanya' en la Pobla de Vallbona (Valencia) se encuentra ya en la fase final de los trabajos y prevé empezar a ofrecer servicio durante el primer trimestre del 2026, tras una inversión de 1.936.644,99 euros en su construcción.

Así lo ha apuntado la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, este jueves durante una visita a las obras, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Este Centro de Día va a dar servicio a 60 personas mayores que dispondrán de unas instalaciones "acordes a sus necesidades", en las que destacan la sala de rehabilitación, la de atención individual, la de actividades, la de tratamientos, la de ocio, la peluquería y un espacio TIC donde podrán aprender y profundizar en el uso de las nuevas tecnologías.

Además de esta inversión de 1,9 millones de euros para la construcción de este centro de la Pobla de Vallbona, la Generalitat ha destacado que financiará el coste de las 60 plazas públicas nuevas para personas mayores a través del Contrato Programa, que financia los servicios sociales municipales y que "ha visto ampliada su cuantía por parte del gobierno autonómico en un 58,58 por ciento en el municipio, pasando de 2.144.020,3 euros en 2024 a los 3.399.722,92 euros en el 2025".

Además, el Contrato Programa de la Generalitat también financia en la Pobla de Vallbona 36 plazas en el Centro Ocupacional para mayores y 50 plazas en el Centro de Atención Primaria para personas con discapacidad.

"Construir un nuevo Centro de Día para personas mayores significa seguir priorizando los servicios sociales mejorándoles la calidad de vida asegurando una atención profesional acorde a sus necesidades y garantizando su bienestar mediante la inversión pública de una Comunitat que cuida a sus mayores", ha sostenido Camarero.