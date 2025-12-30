Cerca de 50 conductores al día dan positivo en una semana en diciembre en alcohol y drogas en la Comunitat Valenciana

Archivo - Control de tráfico de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una media cercana a los 50 conductores al día han dado positivo en consumo de alcohol y otras drogas en la Comunitat Valenciana entre los días 15 y 21 de este mes de diciembre, semana en la que la Guardia Civil ha llevado a cabo una nueva campaña de vigilancia y control del consumo de alcohol y otras drogas en la conducción.

En esos siete días, los agentes han realizado la prueba de alcohol y drogas a 16.612 conductores, de los que 332 han dado positivo en alcohol y/o drogas, según ha informado la delegación del Gobierno en un comunicado.

En cuanto a las pruebas de detección de alcohol, durante los siete días de la campaña se han realizado un total de 16.249, de las cuales 198 conductores han resultado positivos. Por provincias: en la de Valencia se han efectuado 10.550 controles; en la de Alicante, 3.518 y en la de Castellón 2.181. Las pruebas positivas han sido: 137 en la provincia de Valencia; 38, en la de Alicante y 23, en la de Castellón.

En cuanto a las drogas, se han realizado 363 pruebas de detección, de las que 134 han dado positivo en los test preliminares. Por provincias: en la de Valencia se han efectuado 200 controles, en la de Alicante, 85 y en la de Castellón 78. Las pruebas positivas han sido: 87 en la provincia de Valencia; 24, en la de Alicante y 23, en la de Castellón. Entre las drogas más consumida se encuentran, por este orden, el cannabis, la cocaína y las anfetaminas, opioides y metanfetaminas.

"MEDIDA DISUASORIA"

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha subrayado "la importancia que tiene este tipo de campañas para concienciar a la población del peligro que supone la ingesta de alcohol y drogas al volante".

En este sentido, ha recordado que "solo el 0% tiene 0 consecuencias porque, aún con tasas más bajas de las permitidas, el riesgo de siniestro es mayor". El alcohol sigue siendo el segundo factor más común en los siniestros mortales estando presente en el 28% de los mismos.

Por ello, ha recalcado Bernabé, "es fundamental señalar que los controles preventivos son esenciales para identificar a los conductores que circulan tras haber consumido alcohol o drogas, poniendo en riesgo su propia seguridad y la de los demás".

La delegada ha recordado que, aunque la campaña especial ha finalizado, la Guardia Civil seguirá llevando a cabo controles "en cualquier momento". En este sentido, ha manifestado que durante Nochevieja se incrementarán los controles de alcohol y drogas para disuadir a los conductores de ponerse al volante bajo los efectos de estas sustancias.