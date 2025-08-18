Cerca de 60 sensores de humo y una cámara térmica blindan la protección de La Vallesa ante el riesgo de incendios - AYUNTAMIENTO DE PATERNA

El Ayuntamiento de Paterna (Valencia) pone en marcha un innovador sistema (Senticnel) conformado por unos 60 sensores de humo de alta sensibilidad y una cámara térmica de última generación para blindar la protección del parque natural de La Vallesa ante el riesgo de incendios.

En un comunicado, el consistorio ha detallado que estos sensores están "estratégicamente" distribuidos por el entorno natural y son capaces de detectar focos calientes o cualquier conato de incendio, incluso en municipios colindantes.

Este sistema se complementa con una cámara térmica de última generación instalada en la Torre de La Vallesa, además de cámaras de vigilancia en puntos "estratégicos" de la zona.

Toda esta red tecnológica monitoriza en tiempo real el riesgo de incendio diario, en función de parámetros como la temperatura, el viento o la humedad, y está conectada a la central de la Policía Local, cuyos efectivos de la Unidad de Medio Ambiente coordinan y dirigen esta vigilancia las 24 horas del día para garantizar una respuesta "inmediata" de los servicios de emergencia en caso necesario, ha señalado el consistorio.

A este operativo se suman las labores de la Brigada de Vigilancia Forestal, que intensifica en verano la prevención desde el puesto avanzado de la Torre de La Vallesa, "equipada no solo con esta tecnología puntera, sino también con una base de drones que permite el patrullaje aéreo constante del bosque y su entorno residencial".

Durante todo el fin de semana, el Ayuntamiento ha llevado a cabo riegos preventivos mediante la activación de los 20 cañones de agua regenerada del sistema GUARDIAN, "una de las mayores infraestructuras contra incendios de Europa".

Con esta actuación se consigue hidratar e impregnar de humedad el bosque en los días de ola de calor, lo que reduce de manera "efectiva" el riesgo de propagación de incendios.

"Con este despliegue tecnológico y humano, Paterna se consolida como una ciudad pionera en la prevención de incendios forestales, apostando por la innovación, la sostenibilidad y la protección de su patrimonio natural y residencial", han destacado desde el consistorio.