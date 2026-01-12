El certamen de cortos del Festival de Cine de Paterna recibe 230 trabajos en 2026

Archivo - Ganadoras del certamen de cortos del Festival de Cine de Paterna en 2025 - AYTO PATERNA - Archivo

VALÈNCIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El certamen de cortometrajes del Festival de Cine Antonio Ferrandis de Paterna (Valencia), que este año cumple once ediciones, ha recibido 230 propuestas, 164 trabajos en la categoría de Mejor Ficción y 66 en la de Mejor Dirección Joven, dirigida a realizadores de hasta 30 años.

Un jurado de expertos integrado por Celia Cuenca (realizadora, guionista, profesora e investigadora), Salva Herrero (periodista y divulgador cinematográfico) y Luis Esteban (director de los cines Kinépolis Valencia) será el encargado de seleccionar los cortometrajes semifinalistas.

El nombre de los cortos ganadores se conocerá en las próximas semanas. Las piezas se proyectarán en la sección oficial de la XI edición del Festival de Cine Antonio Ferrandis, que tendrá lugar en el próximo mes.

"Este certamen de cortos nació como plataforma para dar visibilidad a los/as cortometrajistas y año tras año consolidamos nuestro compromiso y celebramos la llegada de nuevas propuestas", expresa la teniente alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura: "El cine español está en auge y desde este equipo de gobierno seguiremos apoyándolo y apostando por la cultura".