César Sánchez consigue acta de concejal por Llíber y podrá optar a la Diputación

Publicado 26/05/2019 23:05:10 CET

ALICANTE, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante en funciones y diputado en el Congreso, César Sánchez, ha obtenido acta de concejal en el municipio de Llíber, en el que se presentaba de número tres por la lista del PP, y podrá volver a optar a ocupar un puesto en la corporación provincial.

Sánchez, que ha sido alcalde de Calp durante dos legislaturas, anunció que no repetiría como primer edil de esta localidad. No obstante, no tener acta de concejal le impediría volver a ocupar un cargo en la corporación provincial.

Así, el que fuera número uno por Alicante en las elecciones generales de este año, vuelve a participar en una candidatura. En este caso, la de Llíber, un pequeño pueblo de apenas 1.000 habitantes de su misma comarca en la que en las pasadas elecciones solo se presentó el PP.

No obstante, a estas elecciones se han presentado dos candidaturas más de las que una, la de Compromís, ha obtenido dos concejales. Se da la circunstancia de que esta formación presenta una candidatura compuesta únicamente por mujeres con Andrea Kruithof a la cabeza.

En concreto, el PP se ha impuesto con el 72,42% de los votos y ha obtenido siete actas; mientras que Compromís se ha llevado dos con el 26,29%.