CESM presenta ante Sanidad el preaviso de huelga para que se establezca una mesa de negociación que evite el conflicto

CSIF plantea sumarse, CCOO, UGT y SATSE lo rechazan y Mínguez confía en que no se celebre: "Las reivindicaciones se solucionarán antes"

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

CESM ha procedido a realizar este miércoles el preaviso legal con suficiente tiempo de antelación para que la Conselleria de Sanidad establezca con carácter urgente una mesa de negociación con el Comité de Huelga nombrado por este sindicato médico que evite el paro previsto para los días 17 y 28 de enero.

CSIF plantea sumarse a esta convocatoria de huelga, mientras que CCOO, UGT y SATSE lo rechazan. Por su parte, el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha mostrado su confianza en que la huelga finalmente no se celebre porque prevé que antes de enero se solucionen algunas de las reivindicaciones que le ha trasladado CESM y recalca, además, que la Comunitat Valenciana está "considerablemente mejor que otras" autonomías.

El sindicato médico señala que "no pueden por más tiempo esperar" a que la Generalitat Valenciana adopte medidas urgentes que eviten "la situación de cuasi-colapso que padecemos, y que lleve a un más

grave deterioro". Por ello, explican que presentan el preaviso con "tiempo suficiente" para que Sanidad fije de forma inmediata un calendario de negociación que "evite el conflicto por un lado y, por otro, que los ciudadanos no se vean perjudicados en fechas tan sensibles como son las fiestas de navideñas y de año nuevo y en las que tradicionalmente existen graves problemas asistenciales".

Así, hace un llamamiento a que Sanidad se siente a negociar la tabla reivindicativa que se detalla en la convocatoria de huelga

que se ha remitido hoy y en la que se enumeran los múltiples problemas y necesidades que son "urgentes e imprescindibles atajar".

El presidente provincial de CSIF en Valencia, Fernando García, ha avisado de que se sumará a la huelga si durante este próximo mes de diciembre no ve "mejoras y logros concretos" en la sanidad pública valenciana. "Queremos soluciones a esta sanidad que está empeorando a pasos agigantados", ha avisado.

Por contra, la secretaria general de FSS CCOO PV, Rosa Atienza, ha señalado la situación de la sanidad valenciana es "consecuencia de las políticas sanitarias de privatización y recortes de los años de gobierno del PP" y que existe "una gran diferencia" entre la Comunitat Valenciana y el resto de autonomías, ya que es "la única que ha incrementado su plantilla estructural".

En ese sentido, recuerda que desde CCOO viene realizando movilizaciones desde hace tiempo --antes y después de la pandemia-- para reforzar el sistema sanitario y en defensa de la atención primaria.

Así, destaca que como "consecuencia de estas movilizaciones Sanidad ha incrementado la plantilla en 6.000 puestos y está previsto incrementar 995 más para el año que viene y también ha aprobado el Plan Estratégico de mejora de la Atención Primaria".

Atienza considera que es "cierto" que la situación requiere que la conselleria "intensifique los esfuerzos y acelere las medidas a implementar", pero recalca que "no tiene una actitud pasiva, por lo que en este momento no contemplamos la convocatoria de una huelga". Sin embargo, CCOO no descarta retomar las movilizaciones en el caso de que la Conselleria "dejase sus compromisos de fortalecer el sistema en meros compromisos políticos".

MARGEN DE DIÁLOGO

Del mismo modo, UGT explica que aunque puede compartir las reivindicaciones del personal médico y es consciente de "las dificultades y carencias" en la Sanidad pública, entiende que "todavía existe margen para el diálogo y que las huelgas se convocan cuando la negociación ha terminado y creemos que ese punto no ha llegado".

En esta línea, UGT valora que en los últimos meses se ha hecho "un esfuerzo" por parte de la Conselleria de Sanidad para ampliar las plazas estructurales y reforzar las plantillas después del "gran sobreesfuerzo" ocurrido con la pandemia, aunque el sindicato es consciente que "esta necesaria ampliación de la plantilla sanitaria aún no ha culminado y que hay margen amplio para la mejora". "En todo caso, confiamos en avanzar en derechos y condiciones de trabajo por la vía de la negociación", ha señalado.

Por su parte, desde SATSE señalan tampoco tienen previsto sumarse a la huelga convocada por CESM. "Es una posibilidad que no está sobre la mesa", señalan. Al respecto, explican que en todo caso se plantearían qué tipo de acciones convocar y plantearían su propio calendario de movilizaciones.