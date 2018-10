La CEU UCH y la University of Greenwich lideran una investigación sobre la "doble victimización" de las niñas soldado

Actualizado 11/07/2018 10:54:29 CET

Se estima que de los cerca de 300.000 niños soldado que participan en guerras en todo el mundo, un 40% son niñas

La directora del Business, Human Rights and Environment Research Group de la University of Greenwich, en Londres, Olga Martín-Ortega, y la profesora de Derecho Internacional de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), Ruth Abril Stoffels, directora de la Unidad de Igualdad de esta universidad, han diseñado un proyecto de investigación conjunto sobre la situación de las niñas reclutadas como soldados en los conflictos armados, que servirá como base para la creación de un consorcio internacional de investigación en esta materia, que liderará la institución valenciana.

El proyecto, desarrollado durante la estancia de investigación como 'visiting scholar' de la profesora de la University of Greenwich en la CEU UCH, se centra en analizar la "doble victimización" de las niñas soldado que, por un lado, son reclutadas por grupos armados en zonas de conflicto y, por otro, son objeto de tráfico tanto durante, como después de los conflictos. Por ello, el proyecto lleva por título 'Girls in war: Recruited or trafficked?'. Se trata de determinar tanto la protección jurídica e internacional de sus derechos, como sus necesidades de reintegración social en función de su situación y la de su entorno.

Según destaca la profesora Ruth Abril, de la CEU UCH, "se estima que existen cerca de 300.000 niños soldado en todo el mundo y, de ellos, un 40% son niñas". "Además, el fenómeno creciente de las niñas secuestradas por grupos terroristas, como las víctimas de Boko Haram en Chibok, obliga a replantear su consideración para determinar cuándo estas niñas han sido víctimas de tráfico -por ejemplo, si son sometidas a abusos sexuales-, o cuando pueden llegar a ser consideradas miembros de una organización terrorista, si participan en el combate y son responsables de crímenes, más o menos obligadas por el entorno", agrega.

DERECHO INTERNACIONAL E INTERVENCIÓN HUMANITARIA

Los objetivos de la investigación se centrarán en analizar las medidas adecuadas de prevención y respuesta ante la situación de las niñas soldado, por parte de los Estados en conflicto y de la comunidad internacional, de acuerdo con la legislación internacional, para potenciar la protección y reintegración social de estas niñas. El estudio también busca prestar apoyo y orientación técnica para la intervención humanitaria de las ONG que trabajan sobre el terreno en regiones en conflicto donde las niñas son reclutadas como soldados, y responder a las demandas de actuación de la sociedad civil en esta materia, frente a la comunidad internacional.

El origen de la iniciativa y la creación de este consorcio internacional de investigación surgió en el mes de febrero, durante la celebración de la Jornada sobre niños y niñas soldado organizada en Valencia por la CEU UCH y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA), que fue inaugurada por la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. En esta Jornada participaron expertas internacionales como Diana Ávila, consultora de la Consejería Presidencial de Colombia, o Smita Mitra, de United Nations Woman.

La profesora Ruth Abril, de la CEU UCH, liderará este consorcio internacional, en el que participarán miembros del equipo de Olga Martín-Ortega en el Business, Human Rights and the Environment Research Group de la University of Greenwich, e investigadores de diversas universidades europeas y de las Universidades españolas de Cantabria y Carlos III de Madrid.

Junto a los grupos de investigación universitarios especializados en conflictos armados y derecho internacional, participarán también en el consorcio Smita Mitra, consultora de United Nations Woman; Diana Patricia Ávila Rubiano, del Grupo de Asuntos de Protección e Información sobre Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; y miembros de la ONG Jóvenes y Desarrollo, especializada en la ayuda a niñas soldado en Colombia, República Centroafricana y Filipinas. De este modo, juristas, politólogos, sociólogos, economistas y trabajadores sociales colaborarán en este proyecto interdisciplinar.