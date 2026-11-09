La CEV avisa que la acampada provoca "mucho daño" al comercio y pide a las administraciones una solución "cuanto antes"

Acampada por el derecho a la vivienda, en la Plaza del Ayuntamiento, a 16 de octubre de 2026, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha afirmado que la acampada por la vivienda instalada en la plaza del Ayuntamiento de València está provocando "mucho daño" a los comercios del centro histórico de la ciudad y ha pedido a las distintas administraciones una solución "cuanto antes", al tiempo que ha considerado que esta iniciativa no es "la solución para un problema tan grave como es el de la vivienda".

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios este lunes tras reunirse con el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, en la Delegación de Gobierno, horas después de que la Acampada València haya anunciado el inicio de un proceso de "desescalada progresiva" del espacio que mantiene ocupado en la plaza del Ayuntamiento con el objetivo de "facilitar la normalidad" del comercio local ante el próximo inicio de la campaña navideña.

"Nos preocupa mucho esa acampada porque está haciendo mucho daño económico ya a la situación sobre todo del pequeño comercio del centro histórico", ha expuesto Lafuente, que ha instado a las tres administraciones implicadas --Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento-- a "ponerse de una vez por todas de acuerdo" para "coordinar las acciones" necesarias para recuperar la normalidad en la plaza. "Cada uno tiene sus responsabilidades", ha incidido.

En todo caso, ha considerado necesario hacer "mucha pedagogía" porque los acampados son, según ha asegurado, "gente que hay que convencerla de que se tiene que ir". "No se trata de quitarlos de allí pues creo que tienen que hacerlo, llevan mucho tiempo", ha expuesto. Además, Vicente Lafuente ha asegurado que no cree que este tipo de acampadas "vayan a ser la solución para un problema tan grave como es el de la vivienda".

"Estamos a lo que hemos estado siempre, a que se sienten las tres administraciones, que busquen soluciones y, sobre todo, que se las transmitan a esta gente joven y que vean que hay posibilidades de recuperarlos. Nosotros, desde el plano empresarial, simplemente decir que --la acampada-- está haciendo mucho daño económico y que queremos que esa solución la arreglen cuanto antes", ha agregado.