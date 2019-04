La CEV defiende la gestión privada en Dénia y alaba las ratios de atención de Ribera Salud

Publicado 03/04/2019 14:30:07 CET

VALÈNCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha reiterado este miércoles la postura "muy clara" de la patronal en la defensa de la colaboración público-privada en sanidad, por lo que ha defendido la gestión privada en Dénia y ha puesto en valor las ratios de atención logradas por Ribera Salud.

Así lo ha indicado ante los medios en su atención a medios junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la que ha defendido el modelo de colaboración que existía en La Ribera y existe en Dénia "no es privatizar hospitales, es hospitales públicos con gestión privada, que es distinto, eso es la colaboración público-privada y desde luego la CEV va a estar siempre defendiendo ese modelo".

"Desde el principio dijimos que en un ámbito de colaboración público-privada siempre con control, con seguimiento, con evaluación y con transparencia entre lo público no tenía que haber miedo a lo privado y entre lo privado no debería haber miedo a lo público, eso vale para hospitales, para centros de enseñanza y para cualquier otra situación en que lo público y lo privado coincidamos", ha dicho.

Ahora, ante la eventual reversión del departamento de Dénia, ha indicado que mantienen la misma postura y ha agregado que "los ratios de atención que ha habido en Ribera Salud son muy buenos a nivel de pacientes" y ha agregado: "Desde luego, no me enorgullece que en ocho meses haya crecido la plantilla del hospital ahora público --en referencia al de Alzira-- 466 empleados. Eso, sinceramente, no lo hacemos las empresas privadas".