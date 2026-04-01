La CEV resalta la "expansión sólida" de la economía valenciana frente a la incertidumbre y el resto de su entorno

Archivo - El logo de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La economía de la Comunitat Valenciana cerró el cuarto trimestre de 2025 con un crecimiento del 1,0% en tasa trimestral y del 3,2% en tasa anual, "consolidando así una trayectoria de expansión sólida y al alza respecto al trimestre anterior".

Así se recoge en el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas del cuarto trimestre de 2025 de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

El crecimiento trimestral supera en dos décimas la media nacional y en ocho décimas el registrado en la zona euro, ha destacado. En términos interanuales, el diferencial también es favorable, con un crecimiento seis décimas superiores al nacional y un punto porcentual por encima del europeo.

De confirmarse estas cifras, la economía valenciana habría cerrado 2025 con un crecimiento del 2,9%, una décima por encima de la media nacional y 1,4 puntos superior al de la zona euro.

La CEV ha señalado que este crecimiento se ha sustentado principalmente en la fortaleza de la demanda interna, con un comportamiento destacado del consumo de los hogares, el gasto público y la inversión. Por su parte, la aportación de la demanda externa ha sido positiva, apoyada tanto en la balanza de bienes --que ha vuelto a registrar superávit en el trimestre-- como en la de servicios, especialmente turísticos.

EVOLUCIÓN SECTORIAL HETEROGÉNEA

Desde el punto de vista sectorial la evolución ha sido desigual. En el sector primario, la actividad ha seguido condicionada por factores adversos como la reducción de cosechas, el aumento de costes de producción y la presión de plagas y enfermedades. La campaña citrícola 2025/2026 prevé una reducción del 8 % respecto al ejercicio anterior, situándose por debajo de la media de campañas recientes.

En la industria, el cuarto trimestre ha mostrado un avance en la producción en términos trimestrales, aunque se mantiene el descenso en tasa interanual y un ligero retroceso en el conjunto de 2025. La evolución por ramas sigue siendo heterogénea, con crecimientos en productos minerales no metálicos, azulejos, química o material eléctrico, frente a caídas significativas en material de transporte, maquinaria y equipo o cuero y calzado.

La construcción ha mantenido su trayectoria de crecimiento, con aumentos en empleo, afiliación y número de empresas, aunque con una evolución desigual de los indicadores de actividad, marcada por el retroceso de la licitación oficial y un mejor comportamiento de la edificación.

El sector servicios ha continuado mostrando un comportamiento favorable, con crecimientos interanuales en la cifra de negocios y avances en empleo, afiliación y tejido empresarial. No obstante, se han registrado algunos deterioros en términos trimestrales en ramas como hostelería o información y comunicaciones, compensados por el dinamismo del transporte y almacenamiento. El turismo sigue siendo uno de los principales motores del sector.

PERSPECTIVAS

Las perspectivas apuntan a que el dinamismo económico se ha prolongado en los primeros meses de 2026, aunque en un contexto de creciente incertidumbre.

El encarecimiento de la energía, el aumento de los costes de producción y las disrupciones en el comercio internacional podrían moderar el crecimiento en el corto plazo. Este impacto será mayor en las ramas más intensivas en energía y en aquellas con mayor exposición exterior, con especial incidencia en sectores como la cerámica, fritas y esmaltes, textil o agricultura.

Ante esta situación, la CEV, junto a sus organizaciones sectoriales, ha solicitado la implementación de medidas de apoyo al tejido productivo, incluyendo ayudas directas, instrumentos fiscales y mecanismos de liquidez.

Con todo, la economía valenciana parte de una posición sólida tras el crecimiento registrado en 2025, apoyada en la demanda interna, el dinamismo del mercado laboral, la inversión vinculada a los fondos europeos y la recuperación, así como en el buen comportamiento previsto del turismo internacional. Estos factores permitirán mantener un crecimiento superior al de la media nacional y de la zona euro, compatible con la creación de empleo neto.