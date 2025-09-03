La CEV y sectores afectados por la dana piden a la comisionada más coordinación y asegurar la liquidez en la zona

La Comisionada para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, se reúne con el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro; la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, y representantes de sectores afectados. - CEV

Sugieren un plan integral que "devuelva confianza a autónomos y consumidores"

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, y representantes de sectores afectados por la catástrofe con el objetivo de evaluar la situación actual y avanzar en soluciones conjuntas.

En dicho encuentro, se ha trasladado a la representante de la administración central "la necesidad de reforzar la coordinación, agilizar la respuesta institucional y asegurar la liquidez en la zona afectada".

Durante la sesión, celebrada en la sede de la CEV, los sectores han trasmitido a la comisionada "la importancia de acelerar la actuación del Consorcio de Compensación de Seguros, su preocupación por el impacto del infraseguro en miles de empresas y agricultores, y la urgencia de habilitar un cese de actividad específico para autónomos y comercios, tal y como se comprometió el Gobierno central", detallan desde la patronal autonómica.

Asimismo, se han abordado "problemas comunes como la falta de mano de obra cualificada, el aumento de bajas laborales por motivos de salud mental, el intrusismo en reparaciones y servicios, o la necesidad de impulsar planes de formación exprés y medidas de compensación excepcionales para las zonas más castigadas".

Los sectores han sugerido, además, que se diseñe un plan integral que "devuelva confianza a autónomos y consumidores, y en el ámbito de la construcción, una ventanilla única que permita acelerar proyectos".

Salvador Navarro ha solicitado poder disponer de más información "para dar tranquilidad a los sectores y poder transmitirla con claridad a nuestros asociados". "La colaboración público-privada es imprescindible y debe intensificarse para que la recuperación sea real y efectiva", ha defendido el máximo responsable de la CEV.

Por su parte, Eva Blasco, ha alertado de que "preocupa la falta de prórroga de la prestación por cese de actividad, pero también el futuro de los seguros". "El Consorcio no está respondiendo con la agilidad necesaria y necesitamos que se trabaje a nivel europeo para que las empresas puedan acceder a seguros sin que las primas hagan perder competitividad", ha advertido.

Zulima Pérez ha subrayado que "desde el primer momento ha existido coordinación entre el Estado, la Generalitat y los ayuntamientos, y gracias a ello muchas actuaciones de emergencia ya están ejecutadas".

Además, ha puesto en valor "la colaboración público-privada como medida de éxito en situaciones como la vivida, poniendo como ejemplo el trabajo conjunto realizado desde la Secretaria de Estado de Política territorial a través del comisionado y Femeval para atender los casos prioritarios en la reparación de los ascensores".

INTERMEDIAR CON CONSORCIO DE SEGUROS Y ECONOMÍA

La comisionada se ha comprometido a intermediar para celebrar nuevas reuniones con el Consorcio de Compensación de Seguros y con el Ministerio de Economía y abordar de forma específica los problemas de financiación y seguros, así como la revisión de la prestación por cese de actividad.

También ha recordado que el Plan de Emergencia Climática presentado por el Ejecutivo incluye medidas de prevención y educación en las aulas, y que se está reforzando la atención psicológica desde el sistema público de salud.

"Sabemos que queda mucho por hacer, pero el compromiso del Gobierno con las víctimas y con la reconstrucción es firme desde el primer momento. En los próximos meses veremos más maquinaria en las calles y más proyectos ejecutándose, porque la prioridad es devolver la seguridad y la confianza a los ciudadanos y a las empresas de la zona", ha concluido Pérez.

Además de los presidentes de CEV y CEV Valencia, han participado en la reunión: Manuel Espinar, presidente de FVET; Celestino Recatalá, vicepresidente de AVA; Patricia Muñoz, representante de Fepeval; Alberto Ara, presidente de ATA; Empar Martínez, secretaria general de FEMEVAL; Amparo Barroso, secretaria general de Confecomerç; José Luis Santa Isabel, presidente de Fecoval y Esther Guilabert, secretaria general de la CEV. Por parte del Comisionado, además de la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, han intervenido: Roger Llanes, director de Coordinación e Impulso de la Ejecución de las Ayudas y Bárbara López, directora de Relaciones Institucionales del Comisionado para la dana.