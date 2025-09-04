CGT Bomberos Forestales condena "rotundamente" la instalación de una cámara oculta en el centro de trabajo de Yàtova

Exige "explicaciones inmediatas" a los responsables de SGISE y a Valderrama y anuncia que denunciarán los hechos

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CGT Bomberos Forestales ha expresado este jueves su condena "rotunda" a la instalación de una cámara oculta en los centros de trabajo de la Unidad de Buñol del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, en un edificio de Yàtova (Valencia).

El sindicato considera que lo sucedido es "un ataque flagrante al derecho a la intimidad de los trabajadores y trabajadoras, así como una grave vulneración de los derechos laborales". "La colocación de una cámara sin conocimiento ni consentimiento supone una acción delictiva que atenta directamente contra la derecho fundamental al honor, la intimidad y la propia imagen, tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores", ha apuntado el sindicato en un comunicado.

CGT Bomberos Forestales enmarca la colocación de la cámara oculta "en un contexto de presión y difamación hacia los compañeros y compañeras, como represalia directa por sus declaraciones públicas en relación con la retirada del punto de vigilancia del Barranco del Poyo durante el día de la dana".

Según denuncia el sindicato, "desde aquel momento, han estado señalados y cuestionados varias veces, sin el espaldarazo institucional de la empresa SGISE ni de sus responsables políticos, abandonando a sus Bomberos Forestales ante un caso tanto grave judicialmente, sintiéndose desamparados al tener que justificarse enseñando sus tickets de compra en vez de ser la empresa quien responda".

El sindicato exige "explicaciones inmediatas" a los responsables de SGISE y al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, así como la "depuración de todas las responsabilidades derivadas de esta acción inadmisible" y avanza que sus servicios jurídicos denunciarán "este ataque frontal a los derechos fundamentales" de los Bomberos Forestales de en la Comunitat Valenciana.

"Desde CGT no toleraremos ninguna vulneración de los derechos laborales ni ninguna acción que ponga en riesgo la integridad y la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de este servicio público", asegura el sindicato en el comunicado.