CGT pide seguir manifestándose cuando dimita Mazón: "El Consell y sus socios también son responsables"

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación General del Trabajo (CGT) en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante hace un llamamiento a seguir manifestándose para denunciar la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 por parte de la Generalitat, a pesar de que el todavía 'president', Carlos Mazón, haya anunciado su dimisión.

"El Consell y sus socios también son responsables", expresa el sindicato, que ha participado activamente en las numerosas manifestaciones por la mala gestión de la dana y forma parte del Acord Social Valencià.

CGT considera que todos los miembros del Consell son responsables de la negligente gestión de la barrancada, incluyendo también a los socios de Vox, partido que "tiene ahora el privilegio de elegir quién ocupará la presidencia de la Generalitat".

"Ahora la extrema derecha tiene la última palabra, cuando son ellos quienes han hecho posible el sostenimiento de Mazón en su cargo todo este tiempo", lamenta.

A juicio de este sindicato, esta estrategia responde a la necesidad de, por un lado, hacer una "pantalla de humo" para tapar la declaración judicial de este lunes de Maribel Vilaplana --la periodista que comió con Mazón el día de la dana--, como testigo en la causa que investiga la gestión de la dana. Además, cree que se debe a la necesidad de "personalizar en Mazón la gestión irresponsable antes, durante y después de las inundaciones".

La central anarcosindicalista estará presente en la concentración que, bajo el lema 'Mazón no ha dimitido, lo hemos hecho caer', ha convocado el Acord Social Valencià este lunes a las 19 horas en la plaza de la Virgen de València.

"Celebramos que Mazón se va, pero sin olvidar que los problemas continúan. Nuestro mejor homenaje a las 229 personas asesinadas es continuar la lucha", concluye.