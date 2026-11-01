Charlotte de Witte reúne a 14.000 personas en La Marina de València

Concierto de Charlotte de Witte - OP

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Marina de València ha acogido la actuación de Charlotte de Witte ante 14.000 asistentes y todas las entradas agotadas. La artista belga, "reconocida durante siete años consecutivos como la mejor DJ de techno del mundo por DJ Mag, ha convertido València en un punto de encuentro para aficionados de diferentes países y provincias españolas", según ha destacado la promotora en un comunicado.

La jornada ha reunido a figuras de la escena electrónica internacional, con Charlotte de Witte como gran protagonista de un cartel que también contó con el reconocido DJ berlinés Ben Klock, la estadounidense Hiroko Yamamura, Samoh, Theo Nasa y Viviana Casanova.

La combinación de artistas y propuestas dentro del techno ha permitido ofrecer "una experiencia musical completa, respaldada por una producción audiovisual de gran formato", ha resaltado la organización.

La promotora ha explicado que contratado expresamente un servicio especializado de auditoría acústica durante la totalidad del evento, con el objetivo de supervisar de forma continua los niveles sonoros y garantizar el correcto cumplimiento de la normativa vigente.

Según los datos de la organización, el 50% del público, aproximadamente 7.000 asistentes, corresponde a visitantes internacionales y procedentes de otras provincias españolas. Las estadísticas de comercialización registran compradores de Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Argentina, México, Australia y Sudáfrica, entre otros países.

Asimismo, la promotora ha destacado que Charlotte de Witte se ha consolidado como "una de las figuras más influyentes de la escena electrónica, con actuaciones en escenarios como Tomorrowland, Coachella, Ultra Miami y Sphere de Las Vegas". "Su presencia en València y la respuesta del público refuerzan el atractivo de la ciudad para acoger propuestas musicales de primer nivel", ha añadido.

CONTRIBUCIÓN AL TEJIDO EMPRESARIAL

La celebración del espectáculo también ha generado actividad para proveedores, hoteles, restaurantes, comercios y servicios de la ciudad. Según las estimaciones preliminares de la promotora, la actividad económica vinculada a la convocatoria ronda los 1,9 millones de euros: aproximadamente 1,4 millones de gasto turístico potencial, calculados con una hipótesis de 200 euros por cada uno de los 7.000 visitantes, y cerca de 500.000 euros en contratación de servicios locales.

La organización estima la participación de más de 100 empresas locales y la movilización de más de 500 puestos de trabajo directos e indirectos durante las fases de preparación, montaje, celebración y desmontaje.