Cheste celebrará una marcha cívica en homenaje a las víctimas de la dana

Cartel del acto 'Cheste recuerda. Un año tras la DANA' - AYUNTAMIENTO DE CHESTE

VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Cheste rendirá homenaje a las víctimas de la dana el próximo sábado 28, a las 12 horas, con 'Cheste recuerda. Un año tras la dana', creando un espacio de reflexión y memoria para toda la población.

Se visitará una exposición fotográfica sobre la catástrofe del 29 de octubre de 2024, se inaugurará una escultura conmemorativa y habrá una ofrenda floral. Estas actividades, inicialmente programadas para el pasado diciembre, quedaron aplazadas por las inclemencias meteorológicas.

La jornada estará protagonizada por un acto cívico de homenaje a las víctimas, que consistirá en una concentración en la plaza del Ayuntamiento durante la que la Jove Muixeranga de València levantará una torre humana, que se repetirá durante todo el recorrido.

Tras esta concentración dará comienzo una marcha cívica que recorrerá las calles Plaza Doctor Cajal, Julio Tarín, Chiva y Cueva Santa, para finalizar en la carretera de Llíria.

La comitiva podrá presenciar la exposición fotográfica 'DANA 24' de Héctor Murgui, ubicada en las calles Chiva y Cuenca, y culminará con la inauguración de la escultura conmemorativa de Adolfo Ibáñez Andrés y con una ofrenda floral en recuerdo y homenaje a las víctimas de la dana.

Esta marcha cívica estará presidida por las familias de las víctimas, acompañadas de representantes municipales y de Policía y Protección Civil, avanza el consistorio.

FORTALECER LA MEMORIA LOCAL

La instalación fotográfica de Héctor Murgui plantea un recorrido abierto y accesible para observar, recordar y reflexionar sobre lo vivido. Se trata de un espacio para fortalecer la memoria local y el sentido compartido de comunidad. Esta exposición fotográfica estará expuesta durante 20 días.

Por su parte, la escultura del artista Adolfo Ibáñez Andrés es una obra creada en recuerdo de las víctimas que plantea una reflexión sobre los hechos del 29 de noviembre de 2024 y que sirve como homenaje permanente a todos aquellos que destacaron por su solidaridad. Quedará instalada de forma definitiva en la rotonda de la carretera de Llíria.

El Ayuntamiento de Cheste llama a la participación de toda la ciudadanía en este acto que quiere ir más allá del homenaje para plantear un espacio de reflexión y, sobre todo, de memoria para honrar a quienes ya no están.