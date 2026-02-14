El chimpancé Ekon celebra su primer aniversario en Bioparc con una tarta "enorme" de frutas y verduras

Imagen de la "fiesta de cumpleaños" para celebrar el primer aniversario del chimpacé Ekon. - BIOPARC

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bioparc Valencia ha celebrado el primer cumpleaños del chimpancé Ekon con decoración, regalos y una tarta "enorme" de frutas y verduras. "Todos los animales son importantes cuando el objetivo es preservar la biodiversidad de nuestro planeta, pero algunos de ellos tienen un significado especial, como es el caso del pequeño chimpancé Ekon", ha señalado el parque en un comunicado.

El equipo de biología de Bioparc ha preparado una fiesta que "representa mucho más que la celebración del aniversario, puesto que refleja la inmensa alegría de haber conseguido no solo salvarle la vida, sino que esté completamente integrado en su familia".

Las personas encargadas de su cuidado han preparado la instalación exterior que recrea la selva con decoración, regalos y una "enorme" tarta rematada con el número uno realizado con gelatina.

Asimismo, la reacción de los chimpancés ha mostrado la "magnífica sintonía y cohesión del grupo", han apuntado y han añadido que, "por una parte, la sorpresa ante la novedad ha sido el macho Moreno, el que ha indicado al resto que no había ningún peligro y ha ido directo a por las brochetas de fruta".

"Ha llamado la atención que justo el cumpleañero y su madre Eva han sido los primeros en acercarse al pastel y, a partir de ese momento, ha comenzado el festín, pues los demás han ido escogiendo y disfrutando de los manjares, delicias y elementos de juego", han comentado.

"LO HAN PASADO REALMENTE EN GRANDE"

En esta línea, han señalado que "sin duda, para todos ha sido un día único, si bien los hermanos de Ekon, Cala que acaba de cumplir dos años y Djibril de seis (que ha arramblado con el dulce número uno de gelatina), lo han pasado realmente en grande".

También las hembras Noelia, Natalia, Molin y Py, cada una en su rol, vigilando a las crías y degustando las "inesperadas exquisiteces". La tarta estaba elaborada con variedad de verduras de hoja con lechugas y de raíz con zanahorias y remolachas, y también algunas frutas entre las que destacaba la piña.

Estas actividades se enmarcan en los protocolos de bienestar animal como acciones de enriquecimiento ambiental, aportando de "forma diferente" una ración de su dieta diaria. Además, sirven para fomentar los comportamientos naturales de las distintas especies. En el caso de estos primates, incita el forrajeo, la búsqueda de comida y las conductas sociales que suponen un destacado estímulo mental y físico, han apuntado.

Los Bioparc de Fuengirola y València, participan en el Programa Internacional para la Conservación del chimpancé, albergando el grupo más numeroso de España de la subespecie 'Pan troglodytes verus' catalogada en peligro crítico de extinción en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn).

Junto con la Fundación Bioparc el compromiso en su preservación es "máximo", con la promoción de la protección de sus hábitats de origen. Desde los parques se siguen "estrictos" criterios científicos de cría controlada para mantener bajo cuidado humano estas familias, con el fin común de conseguir una población de reserva que "pueda garantizar su supervivencia y una posible reintroducción en caso necesario".

Por esta razón, han asegurado, los distintos nacimientos representan "la esperanza", particularmente con Ekon, pues requirió la intervención de especialistas porque la madre no generaba suficiente leche. Durante meses, con un dispositivo exclusivo, se le nutría con biberones, permaneciendo el contacto y reuniéndose con sus congéneres poco a poco hasta conseguir la unificación total de la familia.