Chirivella dimite al frente de Juristes Valencians y llama a un "impulso renovado" para recuperar el derecho civil

Archivo - El hasta ahora presidente de Juristes, José Ramón Chirivella, en el centro de la imagen - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Associació de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, ha dimitido de su cargo de forma "voluntaria e irrevocable" tras haberlo meditado "desde hace meses", aunque asegura que es una decisión "personal" que no cambia para nada los objetivos de la entidad: seguir trabajando por la recuperación efectiva del derecho civil valenciano.

Según explica a través de una carta, considera que "ha llegado el momento de facilitar un relevo en la presidencia que permita a la asociación continuar desarrollando sus fines con plena autonomía, renovado impulso y la misma independencia que ha caracterizado siempre su actuación".

"Estoy convencido de que Juristes Valencians debe continuar siendo una voz libre, rigurosa, transversal y exigente de la sociedad civil valenciana, y que seguirá desempeñando un papel decisivo hasta conseguir que los valencianos recuperemos plenamente la capacidad de ejercer las competencias en materia de derecho civil que reconoce nuestro Estatut d'Autonomia", manifiesta Chirivella en la misiva dirigida a la junta directiva de la organización.

En su escrito, el hasta ahora presidente de Juristes explica que "no ha sido una decisión sencilla" y pone en valor el proyecto "imaginado en el ya lejano julio de 2012 para impulsar un colectivo nacido de la sociedad civil valenciana, con la pretensión constante de ser plural, transversal y apartidista". "Constituye para mí un verdadero honor y una de las experiencias más satisfactorias de mi trayectoria personal y profesional", subraya.

"VOLUNTAD DE CONSTRUIR AMPLIOS CONSENSOS"

Chirivella destaca que la entidad ha logrado "situar en el debate público cuestiones esenciales para el autogobierno valenciano y, muy especialmente, para impulsar la recuperación efectiva del derecho civil valenciano, siempre desde argumentos jurídicos, desde el diálogo crítico y sincero con las instituciones y desde la voluntad de construir amplios consensos políticos y sociales".

Y remarca: "No hemos reclamado privilegios ni defendido una reivindicación meramente histórica o identitaria, sino algo mucho más sencillo y útil: hacer posible el ejercicio efectivo de la competencia en materia de derecho civil que reconoce nuestro Estatut, para que los valencianos podamos disponer, como los ciudadanos de otras comunidades autónomas, de instituciones civiles propias y modernas que faciliten nuestra vida cotidiana, familiar y empresarial".

Se muestra "especialmente orgulloso" de que haber logrado construir una asociación "con socios desde Benicarló hasta Orihuela o Villena, representativa de la diversidad territorial de nuestra nacionalitat": "Esa presencia en el territorio, construida desde abajo y sin grandes medios, constituye uno de los mayores patrimonios de Juristes Valencians".

Como balance, resalta iniciativas como el debate electoral que promovieron en Orihuela (Alicante) tras la dana de la Vega Baja de septiembre de 2019 y otras como el concierto Rock and Dret o Dret a la Mar que fueron "fórmulas diferentes, algunas ciertamente originales" para acercar las reivindicaciones a la ciudadanía. "La defensa de nuestro derecho y de nuestras instituciones no debía quedar encerrada en despachos, aulas universitarias o debates entre especialistas", incide.

También se muestra orgulloso de las campañas municipalistas que lograron "implicar a centenares de ayuntamientos en la defensa del derecho civil", de las iniciativas vinculadas a la recuperación del patrimonio valenciano esquilmado, de los actos reivindicativos promovidos en el Congreso y de su colaboración para conseguir que instituciones jurídicas como el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y el Rollet d'Aldaya obtuvieran el justo reconocimiento en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

"Todas estas actuaciones reflejan una misma convicción: la defensa del autogobierno valenciano comprende también la protección de nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestras instituciones y los derechos e intereses de los valencianos", reivindica.

Chirivella dedica "un recuerdo singular" a las iniciativas promovidas tras la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 233 fallecidos: "No podíamos permanecer impasibles y procuramos trasladar la denuncia de la dramática situación que padecían miles de valencianos al centro del poder político y mediático madrileño".

Durante los últimos meses, señala que Juristes ha continuado alzando la voz ante problemas que afectan directamente a los valencianos, "convencidos de que una sociedad civil fuerte no puede permanecer indiferente cuando están en juego el autogobierno, la igualdad, la financiación, la reconstrucción tras la dana o el respeto efectivo a los intereses de nuestra nacionalitat".

SEGUIRÁ COMO ASOCIADO

Tras su dimisión, Chirivella pide diferenciar "con absoluta claridad" entre "el respeto al carácter plural, independiente y apartidista de la asociación" de las decisiones que puedan adoptar cualquiera de sus dirigentes. Explica así que dimite del cargo de presidente y como integrante de la junta directiva, pero mantiene su condición de asociado y "naturalmente" su compromiso personal con la defensa del autogobierno y con los fines que inspiraron la creación de Juristes Valencians.

De acuerdo con los estatutos, corresponderá a los órganos de la asociación adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad institucional, proveer provisionalmente la vacante y someter su cobertura definitiva a la primera asamblea general que corresponda. Hasta ese relevo, Chirivella queda a disposición de la vicepresidencia, de la junta directiva y de quien resulte elegido para facilitar documentación o abordar asuntos pendientes, con el objetivo de "asegurar una transición plenamente normal y eficaz".

Por último, expresa su agradecimiento a todas las personas que han integrado las juntas directivas, a los asociados y a los representantes de instituciones, colegios profesionales, entidades cívicas, municipios y organizaciones de la sociedad valenciana que han colaborado con Juristes.

Agradece a las universidades y, en particular, a las facultades de Derecho de la UV y la UJI "por su constante colaboración en la defensa del derecho civil", así como al Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) y a su decano, José Soriano, y a los medios de comunicación por el trato y la atención prestada a sus iniciativas. También recuerda a Mª José Bodí y Vicent Clemente, integrantes del colectivo fallecidos.

Chirivella destaca especialmente la "extraordinaria capacidad de resistencia y perseverancia" de colectivos con los que ha compartido reivindicaciones: "Su compromiso cívico constituye un ejemplo y una esperanza para nuestra sociedad, porque sin una sociedad civil libre, exigente y capaz de incomodar al poder, difícilmente puede existir un autogobierno verdaderamente sólido y al servicio de los ciudadanos".

Y concluye: "Nada de lo conseguido habría sido posible sin el trabajo generoso, muchas veces silencioso, de quienes habéis dedicado tiempo, conocimientos y esfuerzo a este proyecto común".

El derecho civil se aplicó entre 2008 y 2016, pero el Tribunal Constitucional anuló leyes como la de régimen económico matrimonial parejas de hecho y relaciones familiares, al considerar que la Generalitat se extralimitó en sus competencias. En 2020, Les Corts aprobaron una propuesta de reforma de la Constitución para recuperar el derecho civil, sin que se haya avanzado en ella desde entonces.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, envió ya hace un año, en octubre del año pasado, una carta al parlamento valenciano para que elija a los tres diputados que deben defender la reforma en la Cámara Baja, pero todavía no han sido designados.