Chiva exige una revisión "inmediata" del Puente del Gallego tras quedar anegado por las lluvias

Estado del puente Gallego - AYUNTAMIENTO DE CHIVA

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Chiva (Valencia) ha reclamado a la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras una revisión "técnica" e "inmediata" del Puente del Gallego después de que las lluvias hayan provocado la acumulación de agua sobre la calzada y dificultado el paso de vehículos. La infraestructura fue reconstruida recientemente para reparar los daños causados por la dana de 2024.

El equipo de gobierno local ha señalado en un comunicado que es "especialmente preocupante" que este problema se produzca en una obra de "reciente ejecución", incluida en una actuación de emergencia "destinada precisamente a recuperar las infraestructuras afectadas por las lluvias y las inundaciones en el municipio".

El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha hecho hincapié en "la necesidad de un puente seguro, operativo y preparado para responder cuando más lo necesita la población".

La reconstrucción del puente se enmarca en las obras de emergencia ejecutadas tras la dana de 2024. La actuación, adjudicada a Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHLA) en enero de 2025, forma parte de un contrato por importe de 2.396.694,22 euros que incluye, entre otros trabajos, la reconstrucción del Puente Camino Perenchiza sobre el barranco del Gallego.

"No podemos normalizar que una infraestructura recién reconstruida, destinada a recuperar una conexión esencial después de la dana, presente problemas de este calibre con las primeras lluvias", ha señalado por su parte Manuel Verdeguer, concejal de Urbanismo.

El consistorio solicitará una revisión técnica de la infraestructura para analizar las causas de la acumulación de agua registrada sobre la calzada y comprobar tanto el diseño como el funcionamiento de los sistemas de drenaje y evacuación.

La actuación deberá determinar si estos elementos "tienen la capacidad suficiente para responder adecuadamente ante episodios de lluvia" y, en caso necesario, "establecer las medidas correctoras que permitan garantizar la evacuación eficaz del agua, unas condiciones seguras de circulación y el correcto funcionamiento del puente".

La concejala de Urbanizaciones, Natalia Toro, ha reiterado que este tipo de revisiones técnicas "son fundamentales para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las infraestructuras del municipio, especialmente en los accesos a las urbanizaciones, ante posibles episodios de lluvia en el futuro".