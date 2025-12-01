La CHJ prevé que la mayoría de las 17 obras de emergencia tras la dana estén acabadas antes de verano

Archivo - Barranco del Poyo en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) prevé que la mayoría de las 17 obras de emergencia tras la dana estén finalizadas en junio de 2026. Además, estima que el resto de proyectos en cauces no contemplados antes de la tragedia del 29 de octubre de 2024 estarán en ejecución en 2030.

Así lo han trasladado el director técnico de la CHJ, Manuel Torán, y el asesor de la presidencia del organismo estatal, Teodoro Estrela, en declaraciones a los medios antes de participar en una jornada sobre la reconstrucción junto al presidente de la Confederación, Miguel Polo, y la comisionada del Gobierno para la recuperación, Zulima Pérez.

Actualmente, la CHJ tiene en marcha 17 obras de emergencia tras la dana por 220 millones de euros, con una ejecución que actualmente ronda entre el 60 o el 70%. Están "más adelantadas" las obras sobre infraestructuras como el canal Júcar-Turia, la presa de Forata o el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), mientras las actuaciones para restaurar la funcionalidad del cauce van "un poco más retrasadas".

No obstante, el director técnico ha asegurado que hay "unas circunstancias muy buenas" para acabar en junio las obras de emergencia "al 90 y muchos por ciento" del total. Estas actuaciones consisten en restaurar cauces y reponer infraestructuras hidráulicas, tanto de abastecimiento como de regadío, junto a otras actuaciones de protección como motas al paso del río Magro.

Paralelamente, otros proyectos se han tenido que adaptar tras la dana, como el desvío del barranco de la Saleta, y hay algunos que "no se habían contemplado en el pasado". "Son obras que normalmente podrían llegar a costar cerca de diez años, pero la idea que tenemos es que en 2030 esté prácticamente todo en ejecución", ha indicado Estrela.

Respecto a la petición de Vox al nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), de comprometerse a exigir más presas y obras hidráulicas al Gobierno, el director técnico de la CHJ ha remarcado que estas actuaciones "no se pueden improvisar" y deben estar "dentro de una planificación coherente", como ha defendido que lleva a cabo el organismo estatal.

"REDUCIR AL MÁXIMO" EL RIESGO DE INUNDACIÓN

Preguntado por si, a pesar de todas estas actuaciones, las consecuencias de una dana serían las mismas, Torán ha asegurado que no comparte esta visión porque "en todas las zonas donde se está actuando se ha modelizado el terreno para ver las consecuencias de una lluvia y una avenida torrencial", con el objetivo de "reducir al máximo la afección".

Se ha mostrado "convencido" de que se podrá reducir "mucho" el riesgo de inundación en las zonas donde se ha podido actuar, mientras ha recordado que hay otras áreas urbanas que están "más constreñidas" y en las que se intenta "minimizar esa posibilidad".

Por su parte, la comisionada del Gobierno ha resaltado la inversión de 731 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) en la reconstrucción, con "muchísimas obras en marcha" y 436 millones destinados a la renovación y reparación del alcantarillado.

También ha resaltado otras actuaciones junto a la Generalitat en zonas como l'Albufera, así como proyectos que van "mucho más allá de la mera reparación" y pretenden "preparar el territorio para futuras avenidas". Entre ellos ha avanzado que "en muy breve" se licitará el proyecto de desvío del barranco de la Saleta.

En general, Zulima Pérez ha agradecido la participación ciudadana en estas actuaciones, con más de cien alegaciones de las que "todas han sido estudiadas".