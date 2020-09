Choque del Botànic y la oposición a cuenta de la 'fiscalidad verde' y la revisión de deducciones en el IRPF

PP y Cs dicen que se incumple el acuerdo de reconstrucción mientras PSPV y Compromís dice que el planteamiento estaba en el texto

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) y la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) han manifestado este martes sus discrepancias en torno a la propuesta planteada por los partidos que sustentan al Consell de revisar y reordenar las deducciones autonómicas en el IRPF, así como considerar la creación de nuevos impuestos en el ámbito de la 'fiscalidad verde'.

En concreto, desde el PP advierten de que se incumple el pacto de reconstrucción, Cs considera que si esta propuesta se aprueba en el marco del Debate de Política General supondrá "traicionar a los valencianos" y Vox cree que es "una absoluta barbaridad".

Los socialistas, por su parte, inciden en que sí figura en el pacto de reconstrucción que firmaron todos los grupos menos Vox en agosto la remodelación que la fiscalidad de la Comunitat debe estar en consonancia con el precepto constitucional, que establece que debe ser progresiva, y también habla de impulsar la fiscalidad 'verde'.

Los grupos presentaron en la tarde de este lunes las propuestas que se someterán a votación el viernes, última jornada del Debate de Política General. Y una de las que ha suscitado mayor controversia es la del Botànic relativa a la fiscalidad.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha acusado al Botànic de incumplir el pacto de reconstrucción, ya que en él se habla de estudiar en el marco de un observatorio la posibilidad de reformar la fiscalidad y tener unas conclusiones pero no la subida de impuestos. Por ello, ha avanzado que los 'populares' votarán en contra ante la incoherencia "de aplicar más impuestos a los ciudadanos y a las empresas cuando la administración de Puig no ha hecho ningún sacrificio".

"Van a subir la fiscalidad verde y el IRPF mientras desde el PPCV hemos propuesto reducir un 7% el IRPF a los valencianos que cobran menos de 35.000 euros al año. No es justicia botánica ni social y así no se puede funcionar, es caradura botánica", ha indicado.

Ruth Merino (Cs) ha apuntado también que esa propuesta va en contra del pacto de reconstrucción y ha advertido de que si se suben impuestos "sería traicionar a los valencianos". "No es el momento", ha dicho.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, José María Llanos, ha señalado que es "una absoluta barbaridad" aunque no le sorprende porque, ha dicho, "es la línea de la izquierda cuando gobierna, vivir del dinero de los valencianos" que debe estar en el bolsillo de cada uno.

Desde el PSPV, su síndic, Manolo Mata, ha rogado a los firmantes del pacto de reconstrucción que lean el texto ya que habla de la fiscalidad verde en el marco de la UE y también de que la fiscalidad valenciana sea acorde con la Constitución, que "dice que debe ser progresiva". "Está firmado lo que está firmado", ha subrayado.

En todo caso, ha indicado que no se está hablando de "una subida generalizada de impuestos, sino que sean para el destino que están previstos, que es hacer justicia social". Asimismo, sobre la 'fiscalidad verde' ha dicho que no sabe hasta dónde se llegará pero será progresiva y no busca "castigar a las personas", sino tener un plantea "con más años de duración".

Fran Ferri (Compromís) ha insistido en que no se habla de "subir impuestos en genérico, sino de a quién se le baja y a quién se le sube" para que la fiscalidad sea progresiva y pague más quien más tiene. Asimismo, ha defendido que la 'fiscalidad verde' va en sintonía con el pacto de reconstrucción porque habla de impulsar políticas fiscales 'verdes' que ahora habrá que concretar.

"No haremos impuestos que acaben perjudicando nuestra estructura económica", ha dicho después de que Isabel Bonig haya advertido del impacto que puede tener sobre la industria cerámica castellonense, sino de incentivos y bonificaciones que "encaminen a medidas verdes" y no una fiscalidad "que vaya a gravar todo lo que hace nuestra economía". "Gravar pero también incentivar", ha dicho.

Desde Unides Podem, Estefania Blanes ha defendido las propuestas fiscales para lograr un sistema progresivo y para cumplir con los objetivos de reducción de CO2.

21.000 MILLONES EN PROYECTOS

Por otra parte, preguntados por la Estrategia Valenciana para la Recuperación que expuso Ximo Puig este lunes, con 410 proyectos y 21.000 millones de inversión hasta 2027, Ciudadanos se ha mostrado escéptico porque primero hay que ver "cómo los va a conseguir" y después "cómo lo va a ejecutar", en vista de los datos de ejecución "escasa" de los últimos años.

Por su parte, el PP ha solicitado una relación de los 410 proyectos anunciados para "saber si hay cofinanciación de la Generalitat, cómo se van a gestionar los fondos y si sabe ya Puig cuánto va a destinar a los valencianos Pedro Sánchez".

Preguntado sobre si ve esos anuncios "realistas", Fran Ferri ha indicado que son "propuestas realistas" de cara a poder recibir fondos europeos, pero que puedan hacerse realidad "dependerá de si esos recursos llegan a las comunidades y si llegan a los 410".