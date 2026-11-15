'Chronicles from the Siege' conquista la Palmera de Oro de la 41ª Mostra y Bollain recibe la Palmera de Honor

Mostra de València - MOSTRA

VALÈNCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Chronicles from the Siege', del cineasta palestino-sirio Abdallah Al-Khatib, ha ganado la Palmera de Oro de la 41ª Mostra de València-Cinema del Mediterrani, dotada con 30.000 euros para la producción y 15.000 para su distribución en España.

El relato de supervivencia bajo un asedio, que también se ha llevado el Premio a la Mejor Banda Sonora Original, encabeza un palmarés en el que el cine valenciano "brilla" con 'Els dies clars', de Sandra Ferrús, Palmera de Plata-Premio Especial del Jurado, y con 'Salen las lobas', de Claudia Estrada, que ha conquistado el Premi del Públic Ciutat de València.

En cuanto a los galardones, se han entregado este pasado durante la gala de clausura, celebrada en el Palau de la Música, en la que la cineasta Iciar Bollain ha recibido la Palmera de Honor, según ha informado el festival en un comunicado.

Premiada en la última Berlinale con el GWFF a la Mejor Ópera Prima, 'Chronicles from the Siege' ha supuesto el salto a la ficción de Al-Khatib tras el impacto de su documental 'Little Palestine'. A partir de su propia experiencia en el campo de refugiados de Yarmouk, el filme entrelaza en cinco relatos, con el personaje de Arafat como hilo conductor, las vidas de varios ciudadanos atrapados en una ciudad sin nombre bajo la amenaza constante de los bombardeos. El hambre, el cobijo, el placer, la sangre y la atención médica articulan una película que busca retratar, en palabras de su director, "cómo las condiciones del asedio moldean la psicología y la moral de las personas comunes". La partitura de Nicolas Montaigne, que acompaña ese tono entre el drama y el humor negro, ha recibido además el Premio a la Mejor Banda Sonora Original.

LA SALUD MENTAL SIN TABÚES

La Palmera de Plata-Premio Especial del Jurado, dotada con 20.000 euros para la producción, ha recompensado el debut cinematográfico de Sandra Ferrús. Actriz y dramaturga, Ferrús ha llevado a la pantalla su premiada obra teatral 'El silencio de Elvis' en 'Els dies clars', una comedia dramática rodada en valenciano en la capital del Turia y la Ribera Alta.

Sergi Torrecilla da vida a Vicent, un joven de espíritu rockero cuya vida y la de su familia están atravesadas por la esquizofrenia, junto a Pilar Martínez, Toni Misó y la propia directora. Producida por Pepe Andreu, Rafa Molés y Chedey Reyes a través de Suica Films y Jugoplastika, la película denuncia la desprotección que sufren los enfermos y sus allegados ante la insuficiencia de los recursos institucionales.

UN PALMARÉS REPARTIDO

El resto de los premios de la Sección Oficial se ha repartido entre seis títulos. La egipcia Ashgan El-Hamus ha obtenido el galardón a la Mejor Dirección por 'Al Baraneya', mientras que Eva Huault, por 'Shana', y Lionel Erdogan, por 'A Turkish Case'. Los tres galardonados se han alzado con los reconocimientos a la Mejor Interpretación femenina y masculina.

En esta línea, Yusuf Aslanyurek ha sido distinguido por la fotografía de 'Hear the Yellow', el regreso a la Mostra de Banu Svac, Palmera de Oro en 2018 con 'Güvercin', e Igor Jelinovic se ha llevado el Premio al Mejor Guion por 'Honey Bunny'. En esa misma categoría, el jurado ha concedido una Mención Especial para 'Calle de los Ángeles', de Silvia Rey, su sátira sobre la especulación inmobiliaria en El Cabanyal, un segundo reconocimiento para el cine valenciano en la competición.

La sección dedicada al mediometraje, La Cabina, ha dotado con un premio de 5.000 euros para la producción y otros 5.000 para la distribución en España a 'If You Don't Like It, Look Away' ('Au bain des dames'), de Margaux Fournier, ganadora del César al mejor cortometraje documental. Trata sobre un grupo de jubiladas que se reúnen cada día en una playa de Marsella. El jurado ha otorgado una mención especial a 'Casting for a Film: Ihsan's Diary', de la artista libanesa Lamia Joreige.

El público, por su parte, ha elegido 'Salen las lobas', ópera prima de la valenciana Claudia Estrada, como ganadora del Premi del Públic Ciutat de València de la sección Xaloc, dotado con 10.000 euros para su distribución en España. Inspirada en el paso de su hermana Valeria, protagonista del filme, por un centro de menores, la película está producida por Alba Sotorra, Marta Figueras, Belén Sánchez, Àlex Julià, Ivó Vinuesa y Olivier Dubois.

En cuanto a los Premios al Mejor Cartel, decididos por un jurado formado por Ibán Ramón, Elena Yuste y Estrella García, el de la Sección Oficial ha sido para el de 'Els dies clars', obra de Hopper Explosive Branding & Design, con mención especial para el de 'Calle de los Ángeles', firmado por Magdalena Orellana. En Xaloc, el galardón ha recaído en el cartel de 'Océano titánico', de Talc Studio Athens.

BOLLAIN: "VIVA LA CULTURA, VIVA LA HUMANIDAD!"

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la entrega de la Palmera de Honor, que reconoce la trayectoria de grandes figuras del cine mediterráneo, a la directora Iciar Bollain, de manos de la actriz Alba González de Molina.

La directora se felicitó por recibir un galardón en una fiesta de la cultura mediterránea como la Mostra: "Lo que nos hace humanos es la cultura. Somos el único animal del planeta que cuenta cosas. Y lo otro que creo que nos hace humanas y humanos, y esto es lo que veo aquí hoy, es la solidaridad", ha declarado. "En este momento en el que todo es muy confuso, esa es mi brújula: la compasión, ponerse en el dolor del otro, entender a los demás. No se puede bombardear a un pueblo como el de Palestina si no piensas que no son humanos. Más allá de lo que cada uno piense políticamente, esto es una celebración de colaboración, de contar historias, de hacer cultura... ¡Viva la cultura, viva la humanidad!".

EL DEBUT EN SOLITARIO DE SARAY CERRO

La gala de clausura, dirigida por Fernando de Luis-Orueta, ha estado conducida esta vez en solitario por la cómica valenciana Saray Cerro, en un guiño a la ausencia de su compañero en la inauguración, Lluís Mosquera, que reapareció en un vídeo "secuestrado" en una sala de ensayos del Palau. La directora de la Mostra, Sara Mansanet, abrió el acto y dio paso a la entrega de los Premios de la Associació Valenciana de l'Audiovisual (AVAV).

Asimismo, por el escenario pasaron, entre otros, la actriz Patty Bonet, encargada de los premios de guion, fotografía y cartel; el director del Palau de la Música, Vicente Llimerà, que entregó el de banda sonora; los programadores de los Cines ABC y Babel, Miguel Moreno y Guillem Beltrán, con el Premi del Públic, y los jóvenes intérpretes valencianos Sergio Martín y Victoria Oliver, con los de interpretación. Los miembros del jurado Eliane Raheb y Mohamed Allal entregaron las dos Palmeras.