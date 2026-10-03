Chubascos muy fuertes, tormentas y granizo en la costa valenciana este primer sábado de octubre

Archivo - Dos personas caminan en la Playa de la Malvarrosa, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera este sábado chubascos localmente fuertes o muy fuertes y acompañados de tormenta y granizo en Castellón, Valencia y norte de Alicante, especialmente en el litoral y prelitoral, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cielo, por su parte, estará cubierto. Las temperaturas prevén pocos cambios. Y el viento soplará flojo de dirección variable a primeras horas; al mediodía aumentará a moderado y tenderá a noreste en el litoral; en el interior tenderá a flojo de componente este.

En cuanto a los termómetros, Alicante registrará una mínima de 22 grados centígrados y una máxima de 28; Castelló de la Plana, 19 y 25 y València, 18 y 24.

Por otra parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido un nuevo boletín informativo a primera hora de este sábado en el que se informa de que se mantiene la alerta nivel amarillo por tormentas y lluvias en todo el litoral de Castellón, todo el litoral de Valencia y litoral norte de Alicante, al mismo tiempo que recuerda que continúa activa la situación meteorológica adversa.