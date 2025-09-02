El ciclo 'Castelló a Escena' regresa con 13 compañías participantes

CASTELLÓ 2 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La 33 edición de 'Castelló a Escena' tendrá lugar del 10 de enero al 10 de mayo de 2026. Así lo ha anunciado la concejala de Cultura, María España, tras la reunión con los representantes de los trece grupos participantes en el ciclo de teatro amateur. En dicho encuentro se ha acordado el calendario de actuaciones y se ha realizado el sorteo de fechas entre las compañías.

Así, 'Castelló a Escena' contará con la actuación de Amigos del Teatro, Blau Brocau, Teatre del Somni, Baladre, Tragapinyols, L'Armelar, Escenatrama, Tarongers, Entre Bastidores, El Cresol, Espiral Teatre, L'Enfilat y Pléyade Trampantojo.

La pasada edición el ciclo alcanzó la cifra de 5.564 espectadores y estableció un nuevo récord de asistencia en el Teatre del Raval Rafa Lloret. Esta cifra supuso una media de 198 espectadores por pase y superó en 1.600 entradas a la taquilla del año 2024, que fue de 3.958 tickets.

Las obras que más espectadores reunieron fueron 'Todas sospechosas' de Tarongers Teatre (544 espectadores), seguida de 'Morir se nos da bien', a cargo del grupo Entre Bastidores -494 espectadores-.

La concejala de Cultura, María España, ha destacado "que la cifra de asistencia es realmente espectacular y demuestra que Castelló a Escena está viviendo el mejor momento de toda su historia". "Quiero felicitar a todos los grupos teatrales por la calidad de sus propuestas y, por supuesto, al maravilloso público que llena cada función", ha dicho.

"Es emocionante ver cómo se agotan las entradas, sin importar que sea sábado o domingo. Es el premio a un trabajo que comienza muchos meses antes de subir a los escenarios, en verano, con el sorteo de fechas y la reunión de coordinación. Estamos ante uno de los mejores ciclos de teatro amateur de España y vamos a seguir apoyándolo como se merece", ha concluido.