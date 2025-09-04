Un ciclo de monólogos llena el Octubre CCC de humor en valenciano este otoño

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciclo de monólogos de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) llenará el Octubre Centre de Cultura Contemporània de València de humor en valenciano, con seis artistas de la comedia, durante este otoño.

El evento 'Monòlegs a l'Octubre' tendrá lugar del 18 de septiembre al 27 de noviembre y estará protagonizado por seis artistas de la comedia, con una programación íntegramente en valenciano, según ha indicado ACPV en un comunicado.

El 18 de septiembre inaugurará las sesiones --todas empiezan a las 20.00 horas-- Rocío Ladrón de Guevara. Le seguirá el 2 de octubre Raúl Diego; el 16 de octubre será el turno de Simó Martí; y el 30 de octubre, de Laura Murillo. En el mes de noviembre, el día 13 actuará Irene Francolí y el 27 de noviembre cerrará el ciclo Arnau Garcia.

Con este ciclo, ACPV pretende "hacer crecer la oferta de humor en valenciano, abrir el escenario a nuevas voces y consolidar el Octubre CCC como casa de la cultura popular y contemporánea".

Las sesiones están organizadas por ACPV y De Brocha Gorda, con el apoyo del Departamento de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya y de la Diputación de Barcelona. Las entradas tienen un precio único de cinco euros.